Une intervention du député Mario Simard salvatrice pour la famille Cruz

La famille Cruz a bénéficié du soutien du député bloquiste Mario Simard, qui est intervenu personnellement auprès du ministre de l’Immigration, Sean Fraser, pour plaider leur cause.

Merci à tout le monde qui m’a aidée. Merci beaucoup , a déclaré d’entrée de jeu Letitia Cruz qui n’a pu retenir ses larmes lors d’une conférence de presse tenue vendredi au bureau de circonscription de Mario Simard.

Arrivée au Canada par le chemin Roxham il y a quatre ans avec son fils Raul, la femme de 68 ans rêvait d’une vie meilleure. La Salvadorienne a fui les violences de son pays pour rejoindre sa sœur, établie à Jonquière depuis 23 ans.

Letitia Cruz et son fils se sont vite trouvé un emploi au sein de l’entreprise de Sihem Mannai, elle aussi issue de l’immigration. La Tunisienne a embauché les Cruz même s’ils ne parlaient pas un mot de français à l'époque.

Ils sont impeccables. Impeccables. Je les adore. C’est comme ma famille , a dit la femme d’affaires, la voix étouffée par l’émotion. Elle a quitté son pays natal en 2014 et est aujourd’hui propriétaire des franchises Cultures et Monsieur Souvlaki du centre commercial Place du Royaume.

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, est intervenu auprès du ministre de l’Immigration pour faire révoquer un avis de déportation. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Le portrait jusque-là parfait a été assombri par un avis d’expulsion acheminé aux Cruz en septembre. Ils devaient quitter le pays au plus tard le 8 décembre. La lettre a eu l’effet d’une douche froide pour leur employeuse, durement touchée par la pénurie de main-d’œuvre qui frappe le domaine de la restauration.

Je ne trouve pas les mots pour expliquer ça. Mon chiffre d’affaires, c’était au mois de décembre. Ils vont quitter le 7. Et moi ils travaillent avec moi, ça fait trois ans. Ils sont ici, ils sont bien intégrés. Ils sont très fiables. Quand il fait beau, ils travaillent. Ils sont toujours là , a-t-elle exprimé.

La patronne a consulté une avocate et s’est ultimement tournée vers le député de sa circonscription.

Mario Simard a vu, en la famille Cruz, un exemple parfait d’immigration réussie. Il est intervenu personnellement auprès du ministre Fraser.

On a un problème de pénurie de main-d’œuvre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a des gens qui sont prêts à régler ce problème-là et qui sont un actif pour notre communauté. C’était impensable de les voir quitter le territoire, a lancé le député.

Letitia et Raul Cruz ont appris avec soulagement que l’avis d’expulsion dont ils faisaient l’objet a été révoqué.

Je suis très, très content parce que moi, j'adore l'hiver. J'adore l'hiver. Pour moi, c’était compliqué , a déclaré Raul Cruz, en pleurs.

Des familles Cruz, il y en a des dizaines dans la région, selon Mario Simard. Le système d’immigration détraqué et tout sauf convivial doit être revu, croit le bloquiste.

Letitia et son fils ont été soulagés par la révocation de l’avis de déportation. Ce n’est cependant pas la fin pour ceux qui seront considérés par les autorités gouvernementales comme des réfugiés pour une question humanitaire.

Dans un délai d’environ un an, ils seront fixés au sujet de leur sort. Mario Simard a confiance. Il croit que le Noël qui s’en vient sera loin d’être le dernier au Canada pour ces immigrants exemplaires qui ont tout laissé derrière pour enfin trouver la paix.

La position du Bloc

La semaine dernière, la Presse canadienne rapportait que le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, demandait de nouveau au gouvernement Trudeau de suspendre l'Entente sur les tiers pays sûrs.