Le refuge d’urgence pour personnes sans-abri ouvre ses portes à Charlottetown

Des travaux électriques et de câblage étant presque terminés, on prévoit que l'autre moitié des lits sera prête dans une semaine.

Quiconque a besoin d’un abri peut avoir un lit pour 30 nuits, peut entreposer ses effets personnels et avoir accès aux douches et à la buanderie , résume Shelley Cole, gestionnaire au ministère du Développement social et du Logement de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les personnes ne seront pas non plus séparées de leurs animaux de compagnie, acceptés au refuge.

Le refuge d'urgence à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Le refuge compte sur 24 employés, au moins pour les six prochains mois. Ce sont des personnes qui ont de l’expérience dans les questions relatives à la santé mentale et à la consommation de substances, explique Shelley Cole.

On note aussi qu’il y a des rampes d’accès pour handicapés et deux chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Ce refuge est une réponse d’urgence. Ce n’est pas un logement supervisé ou une maison de transition. C’est un refuge d’urgence , précise Shelley Cole.

La structure modulaire d’environ 2430 mètres carrés, ou 8000 pieds carrés, a coûté environ 2 millions de dollars au gouvernement provincial.

À Charlottetown, l’opposition officielle souligne aussi que l’ouverture de ce refuge n’est qu’un premier pas pour solutionner un problème plus aigu.

Karla Bernard, députée du Parti vert dans Charlottetown-Victoria Park, déclare qu’un service d’hébergement pour personnes sans-abri ouvert 24 heures par jour, sept jours par semaine, est la direction dans laquelle la province doit s’engager.

D’après le reportage de Gabrielle Drumond