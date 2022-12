La demande de recours collectif contre la Dre Bonnie Henry diffusée en ligne lundi

Le groupe, qui se nomme Canadian Society for the Advancement of Science in Public Policy, veut notamment obtenir des compensations et conteste trois ordonnances de santé publique entourant, en grande partie, le statut vaccinal des travailleurs de la santé.

En novembre, le juge de la Cour suprême David Crerar a autorisé que cette cause soit filmée, comme le voulait le groupe. Il a noté, dans sa décision  (Nouvelle fenêtre) , qu’il y a eu très peu de diffusions de procès dans l’histoire de la Colombie-Britannique.

Le juge Crerar a estimé que, dans ce cas, cet exercice serait bénéfique au public parce qu’il pourra montrer comment se déroulent les procédures judiciaires dans une cour.

Je suis d'accord avec le demandeur, c’est-à-dire que, depuis les dernières années, nous avons été témoins d'une prolifération de déclarations complotistes et mal informées sur le fonctionnement des différentes branches du gouvernement, y compris les tribunaux , peut-on lire dans sa décision.

« J'espère que la diffusion de ces audiences montrera, par sa petite contribution, que les tribunaux au Canada entendent et statuent sur les demandes qui leur sont soumises d'une manière fondée sur des principes d'indépendance et de neutralité, sans crainte ni faveur. » — Une citation de David Crerar, juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique et la Dre Bonnie Henry se sont opposées à la diffusion des audiences. Elles ont argumenté que la Cour allait perdre le contrôle de la diffusion, parce que les vidéos pourraient être montées et republiées sur Internet d’une manière qui nuirait à la dignité de la Cour .

Selon David Crerar, ces craintes étaient spéculatives. Il a ajouté qu'Internet regorge déjà de désinformation avec ou sans la diffusion des audiences. Le juge a précisé dans sa décision qu’il souhaite convaincre une personne raisonnable de l'arbitrage juste et impartial de cette affaire .

Canadian Society for the Advancement of Science in Public Policy est dirigé par l’ingénieur informatique Kipling Warner. En 2011, il avait écrit une lettre ouverte à Vic Toews, qui était à l’époque ministre fédéral de la Sécurité publique, demandant la tenue d’une enquête sur les attentats du 11 septembre 2001.

Les audiences pour certifier le recours collectif se déroulent du 12 au 16 décembre.