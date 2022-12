Des milliers d’heures de ruptures de services ambulanciers en Abitibi-Témiscamingue

En Abitibi-Témiscamingue, le nombre d'heures non assurées par les services ambulanciers est passé d'un peu plus de 660 entre avril 2020 et mars 2021 à plus de 2630 depuis avril 2022.

Entre avril 2021 et mars 2022, plus de 2460 heures de ruptures ont été enregistrées.

Si dans certains cas, des raisons de santé ou des cas de COVID-19 chez les employés sont évoqués pour justifier les heures non couvertes, dans la très grande majorité des ruptures, c'est en raison du manque de personnel et les horaires de faction, selon les documents du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

C'est exactement ça le portrait qu'on a sur le terrain , répond le président du Conseil central de la CSN de l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec Félix-Antoine Lafleur qui met en cause le maintien par Québec des horaires de faction dans la région.

Félix-Antoine Lafleur, président de la CCATNQ-CSN Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

L'enjeu avec la main-d’œuvre est en partie la conséquence des horaires de faction et l'autre conséquence des horaires de faction, c'est de multiplier les ruptures de services parce que les paramedics ne peuvent pas constamment travailler pendant 24 heures en étant constamment sur un appel , explique le syndicaliste.

Il rappelle que la CSN demande depuis des années au gouvernement de mettre fin aux horaires de faction, mais, peine perdue. Ça fait longtemps qu'on lance cet appel-là, on est heureux de voir les chiffres, mais très malheureux de voir l'ampleur que ces chiffres-là ont , ajoute Félix-Antoine Lafleur qui mentionne au passage avoir constaté l'épuisement des employés. Plusieurs paramédics quittent le domaine parce que les conditions de travail sont difficiles et à ce moment-là on ne fait qu'empirer les ruptures, tandis que tout ce que le gouvernement à faire pour juguler la crise, c'est d'instaurer des horaires à l'heure.

« Même des paramédics formés dans la région vont quitter la région pour aller travailler sur des horaires à l'heure à l'extérieur. » — Une citation de Félix-Antoine Lafleur

Horaires de faction Les horaires de faction prévoient qu'un ambulancier est sur appel chez lui 24 heures sur 24 pendant sept jours consécutifs. Lorsqu'il reçoit un appel d’urgence, il se rend d’abord au point de service avant de partir à bord de l’ambulance pour l'intervention.

Plus de 300 heures de ruptures à Malartic

Depuis avril 2022, Amos, Cadillac et Notre-Dame-du-Nord ont chacune enregistré plus de 500 heures de ruptures ambulancières. Un chiffre beaucoup plus important que l'année d'avant.

Le centre-ville de Malartic Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

À Malartic, il y a eu plus de 300 heures de ruptures depuis avril dernier. Le maire Martin Ferron trouve la situation inacceptable et rappelle qu'il a déjà mis en demeure le gouvernement à qui il a demandé d'en finir avec les horaires de faction.

Sa municipalité, dont l'ambulance couvre aussi Rivière-Héva, est d'ailleurs l'une des localités touchées par cette hausse.

L'action que le gouvernement a prise quand même dans la dernière année d'ajouter des horaires de demi-temps plein à Malartic ne porte pas fruit , regrette le maire qui s'inquiète pour la sécurité des citoyens. Il croit que des horaires à l'heure amélioreraient grandement le temps d'intervention des ambulanciers.

Pour Malartic, s'il n'y a pas d'ambulance, elle va venir de Cadillac si elle est disponible, sinon d'Amos ou de Val-d'Or, si elle n'est pas occupée. Alors on se retrouve avec des délais de réponse qui mettent en danger la vie des citoyennes et des citoyens dans notre territoire , s'indigne le maire qui mentionne au passage que la région mérite d'avoir les mêmes services qu'il donne au sud du Québec des ambulanciers à temps plein .

Quatre entreprises ambulancières en Abitibi-Témiscamingue

Dans la région, quatre entreprises assurent le transport ambulancier. Dessercom, les services préhospitaliers Paraxion, Ambulances Senneterre qui couvre aussi la réserve faunique La Vérendrye et Ambulances Val-d'Or.

Paraxion qui couvre Belleterre et Ambulances Senneterre sont moins touchées par les ruptures même si elles appliquent des horaires de faction.

Dans le cas d'Ambulances Val-d'Or qui est à l'horaire à l'heure depuis 5 ans, les ruptures sont plutôt rares. La transition vers les horaires à l'heure a certainement aidé l'entreprise à limiter les interruptions, précise son premier responsable Marc St-Pierre qui mentionne au passage qu'il n'est pas facile pour un ambulancier paramédical de travailler sur un horaire de faction.

Il ajoute que la stabilité de ses équipes y est aussi pour beaucoup. L'entreprise emploie 26 techniciens ambulanciers paramédicaux à temps plein et 24 à temps partiel.

Dans le cas de Dessercom, la situation est différente puisqu'elle assure le transport ambulancier dans la très grande majorité du territoire où les horaires sont surtout de faction.

Le chargé des communications de la Coopérative des paramédics de l'Outaouais, Francis Brisebois Photo : Radio-Canada

Le coordonnateur du service des communications Francis Brisebois explique que l'entreprise ne cesse de demander au gouvernement d'instaurer des horaires à l'heure.

Dans un courriel, le ministère de la Santé rappelle qu'il a répondu aux demandes du milieu avec le versement de plus de 3 millions de dollars l'été passé pour instaurer des horaires à l'heure ou le mode CareFlex à Ville-Marie, Malartic, Amos et Senneterre. Une méthode de travail qui ne fait pas l'affaire des paramédicaux, insiste Félix-Antoine Lafleur de la CSN.

« Ces horaires CareFlex sont encore problématiques dans la région. » — Une citation de Francis Brisebois de Dessercom.

Vu que les charges de travail sont chronométrées, les paramédicaux doivent se reposer s'ils ont atteint un seuil de charge de travail, et on doit les remplacer, ce qui est complètement difficile étant donné qu'on a une pénurie de paramédicaux , fait-il savoir. C'est également ce que pense Francis Brisebois.

Du renfort de l'extérieur et d'une agence privée

Une centaine d'ambulanciers paramédicaux travaillent pour Dessercom qui a besoin d'une cinquantaine d'autres employés afin d'éviter les ruptures.

L'une des solutions est de faire appel aux renforts de la région, de l'extérieur et même à une agence privée de placement, mentionne le responsable.

Cette mobilité de main-d'œuvre là on la fait de façon locale et régionale, donc parmi l'ensemble des entreprises ambulancières de l'Abitibi-Témiscamingue ont [s'échange] cette main-d'œuvre-là aussi. Puis ce qu'on a réussi aussi à négocier avec les différents syndicats, c'est de venir attirer une main-d'œuvre de Capitale nationale et Les Chaudière-Appalaches, qui travaillent déjà comme paramédicaux dans la région de Québec ou de Lévis pour venir aider en renfort finalement aux équipes actuelles en Abitibi-Témiscamingue sous forme d'équipes volantes ou de relève , précise le responsable.

Puis on recourt aussi à une agence de placement de paramédicaux qui prête de la main-d'œuvre à travers la province aussi, surtout dans des régions éloignées comme la Côte-Nord de l'Abitibi-Témiscamingue ou encore la Gaspésie , ajoute-t-il.

Le ministère de la Santé apporte une nuance au sujet des horaires à l'heure

Le ministère de la Santé assure de son côté qu'il est prêt à ajouter de nouvelles ressources ambulancières si nécessaire.

Mais selon lui il faut nuancer l'affirmation selon laquelle la transformation d’un horaire de faction en horaire à l’heure serait la solution.

Le bassin de main-d’œuvre des TAP n’est pas illimité et lorsqu’on transforme un horaire il faut deux fois plus de personnel ambulancier pour couvrir la même période de temps , indique Québec.

Le CISSS-AT, pavillon Gabrielle Laramée Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Le CISSS-AT explique pour sa part que les entreprises ambulancières de la région n’échappent pas à la pénurie de main-d’œuvre au même titre que l’ensemble des employeurs du Québec .

Un plan de main-d’œuvre préhospitalier national est en développement au niveau du ministère de la Santé et des actions régionales en découleront pour supporter ce qui se fait déjà en région , ajoute l'établissement qui affirme suivre la situation de près.

Des découvertures ambulancières, il y en a aussi ailleurs

L'ancien ambulancier paramédical Hal Newman, qui a fondé le site web et la page du réseau social Facebook La dernière ambulance suite de près l'évolution de la couverture ambulancière dans la province.

Il affirme que les ruptures de services touchent tout le Québec, mais surtout les régions éloignées. Les paramédics ne sont pas valorisés. Plusieurs quittent la profession, et ça ne m'étonne pas qu'il y ait de grosses interruptions en région , dit-il.