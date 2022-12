L’ancien maire d’Ottawa prend le blâme pour les bévues dans le dossier du train léger

En bout de ligne, je prends la pleine responsabilité pour les lacunes du projet , écrit Jim Watson, dans une déclaration envoyée vendredi par courriel.

Depuis le début de la planification du train léger en 2010, mon objectif a toujours été que la Ville livre un système sécuritaire et fiable , poursuit-il. À travers les années, je n’ai jamais dévié de cet objectif.

Le 17 novembre 2021, le gouvernement de l’Ontario a annoncé une enquête publique sur les problèmes du train léger d’Ottawa. Plus de 40 témoins ont été entendus entre le 13 juin et le 7 juillet, dont Jim Watson, alors maire d’Ottawa.

Dans le rapport final de la Commission d'enquête sur le réseau de train léger sur rail d’Ottawa, le juge William Hourigan avait été particulièrement critique à l'endroit de M. Watson.

Selon M. Hourigan, l'ancien maire, l’ancien patron des transports en commun, John Manconi, et l’ancien directeur général de la Ville, Steve Kanellakos ont dissimulé des informations sur la façon dont la barre a été baissée en ce qui concerne les exigences du contrat et le test final.

« Cela dit, le système que nous avons acheté n’a pas rencontré nos attentes, et pour cela j’offre mes excuses les plus sincères aux résidents d’Ottawa et à nos usagers du transport en commun en particulier. »