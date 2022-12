Manifestation pour le retour d’AccèsLogis dans l’Est-du-Québec

Les organismes de défense des droits des locataires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie se mobilisent pour réclamer des mesures pour remédier à la crise du logement qui frappe très durement l’Est-du-Québec. Ils réclament notamment le retour du programme AccèsLogis.

Ils ont fait part de leurs revendications vendredi à Matane, lors d’une manifestation tenue en présence de représentants du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).

L’organisme mène une tournée avec un char allégorique qui rappelle une cage à poules pour symboliser l’état lamentable de plusieurs logements.

Alexandre Cadieux, coordonnateur au Comité Logement Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Selon Alexandre Cadieux, coordonnateur au Comité Logement Bas-Saint-Laurent, même si on annonce ici et là des projets de construction de logements, ils seront trop chers et donc inaccessibles aux moins nantis.

C'est bien plate à dire, mais même si on sortait 1000 nouveaux logements l'année prochaine à Rimouski, si c'est des maisons avec des hypothèques à 300 000 $ ou si c'est des loyers à 1500 $ par mois, ça sert à rien , a-t-il commenté. Des logements trop chers, ça fait pas partie de la solution.

« Nous, on veut 400 nouveaux logements sociaux subventionnés dans les cinq prochaines années à Rimouski-Neigette. On va commencer par ça. » — Une citation de Alexandre Cadieux, coordonnateur au Comité Logement Bas-Saint-Laurent

Des personnes de tous âges ont participé à la manifestation. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Alexandre Cadieux n’a pas de bilan officiel, mais affirme qu’une centaine de dossiers ont été ouverts sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, excluant la Matanie et la Matapédia, seulement depuis la fin de l’été.

« C’est complètement fou! Du monde en crise, du monde en colère ou littéralement sur le bord de pleurer, on en voit toutes les semaines. » — Une citation de Alexandre Cadieux, coordonnateur au Comité Logement du Bas-Saint-Laurent

Le Comité Logement Bas-Saint-Laurent compte deux employés pour répondre aux besoins de citoyens de six MRC .

L’organisme a contribué à la mise en place d’un comité logement à Matane et travaille sur le lancement d'un autre à Rivière-du-Loup, en dépit du manque de financement.

Catherine Lussier, organisatrice communautaire au FRAPRU Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Pour répondre aux besoins les plus urgents au Québec, le FRAPRU réclame 50 000 logements sociaux en cinq ans , a fait savoir l’organisatrice communautaire Catherine Lussier. Le programme AccèsLogis, c'est un programme qui fonctionne et qui a permis de développer du logement social et des coopératives de logement.

« AccèsLogis, ça faisait des années, ça faisait des décennies que ça fonctionnait très bien au Québec. » — Une citation de Catherine Lussier, organisatrice communautaire au FRAPRU

Évidemment , a-t-elle poursuivi, on est conscients que ce n'est pas suffisant pour répondre à tous les besoins.

Besoin de 500 logements abordables en Matanie

Le coordonnateur d'Action Logement de l’Est, Sylvain Dubé, est seul pour répondre à des demandes provenant de la Matanie, de la Vallée de la Matapédia, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Selon lui, on ne devrait jamais payer plus de 30 % de ses revenus pour se loger.

« Plus de la moitié des gens qu'on rencontre à l'heure actuelle ont dépassé 50 % de leur propre revenu pour seulement avoir un toit. » — Une citation de Sylvain Dubé, coordonnateur d'Action Logement de l’Est

Il n'a pu préciser le nombre exact de logements qui seraient nécessaires pour répondre à la demande actuelle, mais d'après ses données, il y a deux ans, on estimait qu'il manquait de 300 à 350 logements abordables pour le territoire de la Matanie seulement. Avec le nombre d'interventions qu'on a à faire, je serais pas étonné qu'il en manque à peu près 500 aujourd'hui , a-t-il souligné.

Selon Sylvain Dubé, la notion de logements abordables est galvaudée. Ce qui est abordable pour les uns ne l'est pas nécessairement pour les autres. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Selon les organisateurs de la manifestation de Matane, le FRAPRU a interpellé le gouvernement à maintes reprises pour l’inciter à investir des sommes dans le logement social.

Catherine Lussier s'est dite très déçue du fait que le gouvernement de François Legault n’a rien annoncé de neuf jeudi, dans sa mise à jour économique.

Ce choix est inexplicable de la part d’un gouvernement qui vient de se priver de 3,5 milliards $ par l’envoi de chèques ponctuels de 400 $ à 600 $ dont des ménages gagnant 200 000 $ par année pourront bénéficier, et qui s’apprête à se priver de 7,4 milliards $ en quatre ans en baisses d’impôts , a-t-elle déploré.

L’organisme, qui s'est déjà arrêté à Saguenay avec son char allégorique, n’entend pas lâcher le morceau. La tournée se poursuivra à travers le Québec pour se terminer dans la capitale le 16 février, où une manifestation est prévue devant l'Assemblée nationale.