La résidence pour aînés La Pietà renoue avec Noël, après deux années de pandémie

Dès le début du mois de décembre, on pouvait déjà voir plusieurs membres des familles de résidents du CHSLD La Pietà s'affairer dans la grande salle. Car après deux années de pandémie qui ont laissé des marques, les activités de Noël ont enfin repris.

Nos résidents ont souffert de solitude , fait valoir Josée-France Hamelin, chef d'unité de vie au CHSLD La Pietà.

« Il n'y a rien comme avoir notre famille autour de nous. C'est ce qu'on veut remettre en place. » — Une citation de Josée-France Hamelin, chef d'unité de vie au CHSLD La Pietà

Louise Boily et Lucie Lapensée viennent visiter leur mère, Jacqueline Potvin, qui réside au CHSLD depuis cinq ans déjà. Les deux sœurs se souviennent de toute l'inquiétude qu'elles ont vécue pendant la pandémie, craignant que leur mère ne contracte la COVID-19 et que sa vie en soit menacée.

Ma mère, ça fait six ans qu'elle a la maladie d'Alzheimer , explique Mme Lapensée. Elle est pas mal rendue dans la dernière phase de la maladie, donc les émotions ne sont plus vraiment là.

Jacqueline Potvin, résidente du CHSLD La Pietà à Gatineau Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Aujourd'hui, leur mère ne les reconnaît plus. Mais le plaisir de se retrouver demeure.

Ça vient nous chercher , confie Mme Lapensée. Le lien de la tête n'est plus là, mais le lien du cœur est encore là , ajoute Mme Boily.

Un dévouement qui fait la différence

Le père de Viviane Lachapelle-Pouliot a emménagé au CHSLD La Pietà, en septembre. J'étais vraiment inquiète quand j'ai emmené papa, mais je me rends compte qu'il y a vraiment des gens qui sont dévoués pour nous aider à passer à travers ce cheminement , explique-t-elle.

Les dernières années ont été difficiles pour les personnes âgées, soutient Mme Lachapelle-Pouliot.

« Ce sont des années qu'on perd et pour eux aussi, ça joue dans leur tête et dans leur cœur de ne pas être entourés des leurs. » — Une citation de Viviane Lachapelle-Pouliot, fille d'un résident

Le personnel rend la transition moins pénible. Les employés prennent le temps de comprendre les besoins des résidents , fait valoir Mme Lachapelle-Pouliot. La direction est aussi bien impliquée, je pense que ça fait une grosse différence.

Le père de Viviane Lachapelle-Pouliot a été placé au CHSLD La Pietà, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Venue décorer la chambre de son père pour le temps des Fêtes, Mme Lachapelle-Pouliot profite de ces instants avec lui.

Être présent pour nos parents, c'est bien important pour eux parce que c'est tout ce qu'ils leur restent , mentionne-t-elle plus tard à la caméra.

Des activités pour briser la solitude

Le père de Mme Lachapelle-Pouliot lui raconte qu'une chorale est venue leur rendre visite et que ça lui a fait plaisir.

Car outre la présence des familles, de nouveau autorisée, les activités du temps des Fêtes aussi sont de retour.

On a des visites du père Noël, des remises de cadeaux, des chansonniers qui viennent sur les unités, on a des activités et des repas spéciaux de Noël , énumère Mme Hamelin. Les familles sont toujours les bienvenues!

Entourée de ses deux filles, Mme Potvin est vive et sourit. Un chien repose sur ses cuisses. Cela fait partie des activités proposées à la résidence : de la zoothérapie pour les résidents.

Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue sourire comme ça , lance une préposée en voyant Mme Potvin interagir avec le petit Cavalier King.

Ses deux filles se réjouissent de voir que les festivités reviennent et que tous les résidents peuvent en profiter.

Une activité de zoothérapie avait lieu lors de notre passage au CHSLD La Pietà. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Nicole Meunier, une résidente de La Pietà, partage cet enthousiasme, expliquant qu'elle apprécie surtout de pouvoir enfin discuter avec quelqu'un.

Ça fait le plus grand bien, qu'on puisse voir du monde, leur parler, qu'ils s'intéressent à nous , lance-t-elle en caressant un lapin installé près d'elle, sur un fauteuil roulant.

Josée-France Hamelin, chef d'unité de vie au CHSLD La Pietà Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le retour des activités ne se fait toutefois pas au détriment de la sécurité des résidents, assure Mme Hamelin. On porte encore le masque , dit-elle.

Les activités se font également par unité de vie. Ça permet à plus de participants des étages de participer , explique Mme Hamelin.

Intervenante en zoothérapie, Céline Gauthier, se promène dans la grande salle avec ses petits compagnons poilus. On peut suivre son passage à la trace de sourires qu'elle laisse derrière. Ça apporte beaucoup de joie, des instants de bonheur , confie-t-elle à la caméra.

« Ce sont les grandes victimes de la pandémie, les personnes âgées. » — Une citation de Céline Gauthier, intervenante en zoothérapie

Au-delà de la compagnie que ces animaux procurent, ils sont un excellent outil de stimulation et de contact, dit Mme Gauthier.

Céline Gauthier, intervenante en zoothérapie Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Ce sont souvent des gens qui ont eu des animaux dans leur vie , explique-t-elle. Ils vont partager avec moi des souvenirs, me parler de leurs anciens animaux de compagnie.

Avec les informations d'Alexandra Angers