La famille d’une femme autochtone pleure sa mort dans un abribus à Winnipeg

Nous avons tellement de souvenirs amusants que je garderai précieusement en mémoire , a déclaré sa sœur, Kesha.

Elle était toujours en train de rire et de faire des blagues avec tous ceux qu'elle aimait. En grandissant, elle était la grande sœur avec qui j'adorais être.

La mère des deux jeunes femmes,Joanne Rae, se souvient de l'éclat de rire de sa fille qui était communicatif, mais aussi de sa bonté.

Elle était serviable. Elle était gentille. Elle avait de la compassion. Elle était juste une personne aimante et attentionnée et qui s'est juste perdue à un certain moment , témoigne-t-elle.

Lundi, alors que la province était sous la menace d'un grand froid, des travailleurs de rue ont trouvé Kayla inconsciente sous des couvertures, allongée au sol dans un abribus de la capitale manitobaine.

La femme a été retrouvée à l'intérieur de cet abribus à l'angle de l'avenue Tache et de la rue Goulet, dans le quartier Saint-Boniface de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Le Service d'incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg a été appelé vers 13 h 45 à l'abribus situé à l'angle de l'avenue Taché et de la rue Goulet, tout près de l'Hôpital Saint-Boniface, où la femme a été trouvée dans un état critique.

Pour des raisons de confidentialité, aucun autre détail n'a été fourni par la Ville, mais Kesha a déclaré que sa sœur est morte d'un arrêt cardiaque.

Kayla était la deuxième plus âgée des sept enfants d'une famille de North Spirit Lake, dans le nord-ouest de l'Ontario, une communauté Oji-Crie située à environ 320 kilomètres au nord de Kenora.

Kesha a été adoptée lorsqu'elle était enfant et a déménagé à Winnipeg, mais est retournée dans sa communauté lorsque sa mère biologique est décédée à 17 ans. À l'âge de 19 ans, elle est revenue à Winnipeg et sa sœur Kayla l'a suivie peu de temps après.

Kesha, Kayla et leur mère, Joanne Rae, à droite. Photo : Joanne Rae

Plus récemment, Kayla vivait chez une tante en ville et aidait dans un refuge pour sans-abri.

Sa mère, Joanne Rae, raconte que sa vie semblait revenir sur le droit chemin après avoir traversé des situations difficiles depuis 2015. Kayla a été témoin d'un délit de fuite mortel, où elle a vu son cousin mourir sur dans la communauté autochtone.

Kayla aurait alors commencé à consommer de la drogue pour oublier le traumatisme.

Au cours des deux dernières années, tout semblait aller beaucoup mieux.

Elle s'en sortait.Elle est restée sobre , affirme Joanne Rae.

Elle avait visité Winnipeg il y a deux semaines pour passer du temps avec Kayla, où elles ont magasiné.

Je m'étais ennuyé d'elle, elle allait bien, maintenant elle n'est plus là , se désole sa mère.

Avec les infrormations de Stephanie Cram