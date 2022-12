Une unité de production d’érable mobile naît à l’Université Bishop's

Ce groupe d'étudiants produit du sirop d'érable depuis quelques années. Ses membres étaient toutefois contraints de réaliser une partie de leur production à l'extérieur du campus. C'est pour régler ce problème qu'un cours d'apprentissage expérientiel a été mis en place.

Nous sommes extrêmement fiers. Ça a pris un semestre au complet pour faire la conception et la construction , a expliqué l'étudiant Jacob Guité, qui a participé au projet.

« Je suis vraiment fier que ce soit fini ! » — Une citation de Andrew Belleville, participant au projet

Ce cours en agriculture durable avait un objectif clair : apprendre aux étudiants à monter un projet du début à la fin, en identifiant les problèmes et en les réglant.

On voit le résultat final. Ça représente un mois sur les trois ou quatre de leur session. Il y a eu toute la partie d'évaluation des risques, du design, du suivi des réglementations. On parle aussi de la combustion pour l'évaporateur, le brûleur. Il fallait qu'ils s'assoient et qu'ils le fassent, de manière qualitative et quantitative , a fait savoir le chargé de cours responsable du projet, Bruno Courtemanche.

L'intérieur de la cabane à sucre mobile de l'Université Bishop's. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Les quatre étudiants qui ont participé à ce projet sont ravis de cette expérience, qui s'est avérée formatrice pour eux.

C'est vraiment un projet qui m'a interpellée. J'ai lâché un autre cours pour prendre ce projet-là à la place, ça m'intéressait vraiment. Je suis en fin de programme et je préférais avoir un cours pratique, pour avoir des connaissances que je peux appliquer dans d'autres projets. Je pense que ça m'aide vraiment à aller chercher d'autres opportunités , a ajouté Gabrielle Bourbeau, étudiante en science de l'environnement.

« Ça permet d'avoir plus de confiance dans d'autres projets, surtout des projets manuels dans lesquels j'ai moins de connaissances. » — Une citation de Gabrielle Bourbeau, étudiante en science de l'environnement

De la grosseur d'une petite cabane à pêche, cette installation comprend tout le matériel nécessaire pour transformer la sève d'érable en sirop. La remorque peut transporter un peu plus de 400 litres de sève, bien qu'elle n'ait pas une très grande capacité de production. L'objectif n'est donc pas de produire du sirop d'érable en masse.

Les participants ont par ailleurs dû relever ce défi avec un budget de 6000 $. Ils ont principalement acheté des objets usagés et utilisé des matériaux recyclés. Le temps a toutefois représenté l'épreuve la plus difficile pour le groupe, selon Gabrielle Bourbeau.

Il y a des aspects dans le projet qui ont pris vraiment plus de temps qu'on pensait. On a eu une grosse journée de travail pour tout finaliser pour vendredi. Il y a aussi l'aspect légal, ça doit répondre à certains critères. Par exemple, la remorque doit être légale pour la route. Si on voulait vendre le produit, il faudrait être légal aussi selon les normes du MAPAQ aussi.

Il a également été particulièrement ardu pour Bruno Courtemanche de voir ses élèves commettre des erreurs, sans pouvoir trop intervenir. Il souhaitait les rendre plus autonomes en ne s'immisçant pas dans leur travail.

L'unité mobile sera utilisée sur le campus de l'université, où le groupe exploite chaque année quelques arbres. Elle pourra aussi être utilisée lors d'événements, notamment pour montrer aux citoyens le processus de production du sirop d'érable.

« D'observer comment c'est réalisé, de sentir le bois brûler, d'avoir l'expérience de l'eau qui s'évapore, de produire le sirop, les gens vont pouvoir le voir et y toucher. » — Une citation de Bruno Courtemanche, chargé de cours responsable du projet

Le club d'agriculture durable de l'Université Bishop's pourra utiliser cette unité de production dès le printemps prochain. Pour l'instant, le sirop d'érable produit ne peut être commercialisé. L'une des prochaines étapes sera de faire approuver l'installation par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

D'après le reportage de Titouan Bussiere