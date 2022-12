Stratégie fédérale sur les minéraux critiques : les minières du Nord soulagées

Alors que le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, en faisait l’annonce en Colombie-Britannique, un groupe de députés s’est rendu dans le Grand Sudbury pour parler de son impact sur le Nord de l’Ontario.

La stratégie a pour principal objectif d’accélérer le développement de projets responsables dans le secteur en développement des minéraux critiques.

Des élus de la région se sont réunis dans le Grand Sudbury, vendredi, pour parler de l'impact de la nouvelle stratégie des minéraux critiques du Canada sur le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

De voir l’alignement des intérêts au niveau fédéral et la reconnaissance de l’importance de notre industrie, c’est agréable , affirme le vice-président des opérations de la minière Glencore dans le Grand Sudbury, Peter Xavier.

Je crois que le gouvernement est sur la bonne voie en matière de sa stratégie sur les minéraux critiques , ajoute Don Bubar, le PDG d’Avalon Advanced Materials, qui possède un gisement de lithium à Kenora, dans le Nord-Ouest de la province.

Hugues Jacquemin, le PDG de Northern Graphite, une entreprise d’exploration minière avec deux projets établis en Ontario, accueille favorablement la stratégie.

Nous espérons qu’elle amènera du meilleur financement pour nos projets canadiens, qui sont essentiels à la création d’une chaîne d’approvisionnement canadienne de graphite pour l’industrie des batteries à ion , dit-il.

Comme annoncé dans le plus récent budget fédéral, 3,8 milliards de dollars en financement seront disponibles dans le cadre de la stratégie.

Demeurer en tête

Six minéraux critiques et les projets associés à ceux-ci, dont le nickel et le cuivre, qui sont prédominants dans le Nord de l’Ontario, seront particulièrement ciblés par la nouvelle stratégie en raison de leur grande demande sur le marché international, notamment dans l’industrie automobile.

On n’a pas assez de minéraux qui sortent de la terre présentement pour répondre à la demande , estime le député fédéral de Nickel Belt, Marc Serré. Si la demande augmente encore plus, puis que l’offre de minéraux critiques n’est pas là, les prix vont augmenter.

Pour assurer le lancement dans un délai raisonnable de nouvelles mines, Ottawa souhaite miser sur la participation hâtive des communautés autochtones aux projets, un processus amélioré d’obtention d’un permis, les leçons apprises d’autres pays et l’harmonisation des études d’impact environnemental des gouvernements fédéral et provincial.

« Si nous ne faisons pas ça, le Canada se retrouvera avec une mauvaise réputation en tant que pays qui ne peut rien accomplir. » — Une citation de Don Bubar, PDG d’Avalon Advanced Materials

[Les gouvernements] ont besoin d’assouplir certains règlements qui allongent le processus visant à obtenir le feu vert pour entamer le développement d’une nouvelle mine , explique M. Bubar.

Ces commentaires font échos aux propos du directeur du Centre for Smart Mining du collège Cambrian, Stephen Gravel.

Il y a une limite au montant de temps durant lequel nous serons deuxièmes au monde [dans l’industrie]. Des stratégies comme celle-ci nous permettent de demeurer en tête.

Des retombées possibles dans le Nord

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques détaille les actions à prendre dans le but de devenir un chef de file dans le domaine et d’offrir une solution de rechange aux investisseurs internationaux qui cherchent des sources fiables d’approvisionnement.

Elle s’appuie sur des investissements de quatre milliards de dollars. Le Canada espère en tirer des bénéfices économiques à long terme, tout comme le Grand Sudbury.

La Ville compte sur une éventuelle diversification des activités pour maximiser les retombées.

C’est bien beau d’avoir ce qu’on fait depuis longtemps, mais l’exploration, l’extraction et le raffinage, c’est de la valeur ajoutée , constate le maire Paul Lefebvre. Je crois qu’on a beaucoup de potentiel.

Paul Lefebvre est le maire du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Par exemple, une chaîne d’approvisionnement en batteries au Canada aurait le potentiel de générer des retombées directes pouvant aller jusqu’à 24 milliards de dollars d’ici 2030, et de soutenir la création de 80 000 emplois.

En tenant compte des secteurs connexes, les retombées indirectes de la stratégie pourraient atteindre 59 milliards de dollars et toucher 333 000 emplois.

Pour éviter de manquer le bateau, M. Lefebvre dit vouloir attaquer les défis en matière d’infrastructure, notamment en lien avec le traitement de minéraux critiques.

Il faut s’assurer que les municipalités, les entreprises privées et les institutions se mettent ensemble pour accéder aux fonds d’innovation et d’infrastructure , indique Marc Serré.

Le Nord de l’Ontario est bien placé pour développer ça. On a déjà les mines et on a déjà le produit. On a besoin de passer à la prochaine étape.

Avec les informations d’Aya Dufour