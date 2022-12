De jeunes Autochtones de l’École Victor-Brodeur créent une chanson en français

Lancée au début du mois de novembre, la chanson intitulée Nouvelle génération met de l'avant les racines autochtones et francophones des élèves de l’École Victor-Brodeur, à Victoria, et la fierté qu'elles suscitent.

Ce sont huit adolescents, autochtones et francophones, qui ont pris part au projet chapeauté par le Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique. Leurs racines sont multiples, notamment métisses, montagnardes, micmaques et songhees.

Ensemble, ils ont trouvé le ton et les mots pour donner voix à leur appartenance et réaliser une chanson inédite qui leur ressemble et témoigne de leur fierté. C’est le cas de Nuna Mauro, membre de la Nation Songhees.

« Je suis vraiment fière de ma culture. [...] Ma mère et ma grand-mère sont très fières aussi. » — Une citation de Nuna Mauro, participante au projet « Nouvelle génération » à l'école Victor-Brodeur

Une véritable école de la chanson en accéléré

Novices de la création musicale, les jeunes ont réussi à ficeler, en quatre jours seulement, ce projet scolaire de valorisation et de reconnaissance de l'identité autochtone.

De l’écriture des paroles à la composition de la mélodie, en passant par une incursion dans l’univers du beat box, du trap et de l’enregistrement, les élèves ont participé à toutes les étapes du projet.

Pour la directrice de l’éducation autochtone au CSF et instigatrice du projet, Bonnie Lépine Antoine, c’était là un défi de taille, il va sans dire, mais une expérience formidablement enrichissante pour ces jeunes adolescents.

« Ces chansons-là, ça guérit. Ça dit qu’on n’est pas n’importe qui. On est là, on est présents. On est fiers. Ça change du discours habituel. » — Une citation de Bonnie Lépine Antoine, directrice de l’éducation autochtone au CSF

Être autochtone et francophone dans l’Ouest

Selon Bonnie Lépine Antoine, le projet aura aussi servi à déboulonner les perceptions à l’égard de ceux qui appartiennent à cette double minorité.

Historiquement, on a tellement été poussés à l’écart. C’est positif, c’est joyeux, la chanson porte un message, ça donne une voix aux jeunes , dit-elle.

Si la courbe d’apprentissage a été abrupte, Nuna Mauro se réjouit d'avoir fait le saut, car sa participation suscite l’admiration de ses enseignants, pairs et amis.

Mon prof de mathématiques a montré la vidéo à toute la classe , affirme-t-elle avec fierté. Mes amis me regardent et me disent : "Wow! Tu as fait partie de ce projet?" Je pense que si ça peut inspirer d’autres gens et être fiers de qui ils sont, moi je suis contente de faire ça.

Produite par la boîte montréalaise N’we Jinan Artists, la vidéo de la chanson Nouvelle génération était le tout premier projet musical réalisé avec des élèves métis et francophones et le deuxième en milieu scolaire. La boîte de production s’investit habituellement auprès des Premières Nations.

L’École Victor-Brodeur accueille annuellement de 45 à 65 élèves autochtones. Il s'agit de la plus importante cohorte d'élèves autochtones au sein des établissements du CSF.

Jusqu'à présent, la vidéo diffusée en ligne a été vue plus de 3000 fois.