Activité de Noël du CQFA : une journée parfaite pour des jeunes de Saint-David-Falardeau

Ils sont d'abord montés à bord d'un avion et ont volé au-dessus de leur école.

Pour 27 jeunes enfants comme ça, c'est extraordinaire. J'ai demandé aux profs de voler autour de leur école, de leur maison, de voir le Saguenay-Lac-Saint-Jean d'en haut, c'est différent , a expliqué Yves Levac, instructeur de vol au CQFA .

Ces jeunes avaient été sélectionnés pour l’occasion.

C'est des jeunes qui l'ont mérité. Ils sont ici avec nous parce qu'ils ont démontré beaucoup d'efforts à l'école. Alors, on leur fait vivre une expérience unique qu'ils n'auraient pas nécessairement vécue dans la vie de tous les jours , a mentionné Farah Zaimi, étudiante au CQFA et responsable de l'organisation de l’événement.

Tout avait été planifié, dans les moindres détails, par une quinzaine d'étudiants de troisième année de l'école de pilotage.

Les enfants ont pu monter à bord des avions du Centre québécois de formation aéronautique. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

À leur retour au sol, les élèves avaient des étoiles dans les yeux.

C'est tellement beau de les voir débarquer tout excités par ce qu'ils ont vu du haut des airs. Ils sont curieux aussi. Lors de la visite des installations, plusieurs posaient des questions , a-t-elle poursuivi.

Les enfants ont aussi pu piloter un appareil grâce aux simulateurs de vol.

On leur fait faire un tour de simulateur, alors les enfants peuvent réellement essayer l'avion. Ils vont décoller et atterrir , a indiqué Yves Levac.

L'étudiante Farah Zaimi fait partie des organisatrices. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

En fin de journée, le clou du spectacle a fait son effet : le père Noël est arrivé en hélicoptère pour leur donner des cadeaux.

L’activité n’avait pas été tenue en 2020 et 2021 en raison de la pandémie.

Depuis 2019, en raison de la COVID, on n'a pas fait cette activité-là. Tous nos étudiants qui ont eu des cours en ligne, ç'a été difficile. On n'a rien eu en fait depuis trois ans. Alors là, on recommence à faire des activités qui sortent de l'ordinaire. Je pense que tout le monde est vraiment super content de l'activité , s’est réjoui Yves Levac.

D'après un reportage d'Andréanne Larouche