L’Alberta et le Québec, une longue histoire de rivalités

Si vous écoutez Danielle Smith défendre sa loi sur la souveraineté, il y a de fortes chances que la première ministre de l'Alberta évoque la place du Québec dans le pays pour justifier son approche musclée envers le gouvernement fédéral. Rien de nouveau dans la longue et complexe relation entre les deux provinces que tout peut opposer… et unir.

L'une fait fortune avec le pétrole, l’autre s'enorgueillit de ses barrages hydro-électriques. Avec ses programmes sociaux parmi les plus généreux au pays, le Québec est résolument social-démocrate, alors que l’Alberta est le berceau du conservatisme au Canada.

Si tant de choses séparent les deux provinces et alimentent parfois une certaine animosité entre les deux, l’Alberta et le Québec se ressemblent beaucoup plus qu’on pourrait le croire à première vue.

Parlez-en à Yan Plante, ancien chef de cabinet de Denis Lebel, ministre des Affaires intergouvernementales et des Infrastructures dans le gouvernement de Stephen Harper.

En entrevue, M. Plante raconte que ponctuellement, le gouvernement fédéral évalue, grâce à un sondage, le sentiment d’appartenance des Canadiens à leur pays et à leur province. Invariablement, les résultats en provenance du Québec et de l’Alberta se distinguent de ceux d'ailleurs au pays, se rappelle-t-il.

« Au Canada, les deux endroits où les gens s’identifient fortement d’abord à leur province et ensuite à leur pays, c’est le Québec et l'Alberta. » — Une citation de Yan Plante, ex-chef de cabinet du conservateur Denis Lebel

Au cabinet du ministre Lebel, M. Plante a aussi pu voir les différentes provinces et territoires négocier avec Ottawa. Invariablement, l’Alberta et le Québec utilisent la même approche face au gouvernement fédéral.

L’Alberta s’est beaucoup inspirée du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, qui s’occupe des affaires intergouvernementales. [...] Au fédéral, on le ressent dès qu’on négocie une entente fédérale-provinciale, les discussions les plus complexes seront assurément avec le Québec et l’Alberta , relate celui qui est aujourd’hui vice-président de la firme de relation publique TACT.

Et si le gouvernement Harper avait plus d’affinités avec le gouvernement albertain que ses prédécesseurs libéraux, la province de l'Ouest continuait de tenir mordicus au respect de ses champs de compétence.

En infrastructures, par exemple, [l'Alberta] faisait partie des provinces qui disaient que le fédéral n’avait pas à s’ingérer. Ils nous disaient : "Les infrastructures, c’est un champ exclusif, vous n’avez pas d’affaire à nous dire quels projets financer!" se souvient Yan Plante.

L’autre société distincte

Elle partage la même langue majoritaire que la plupart des provinces et territoires du pays et n’a évidemment pas connu de mouvement indépendantiste, mais l’Alberta a toujours eu une identité forte, qui s’est définie notamment par sa relation avec le gouvernement fédéral.

Une voix différente au Canada, qui s’explique par le fait que l’Alberta n’avait pas le contrôle de ses ressources à son arrivée dans la fédération en 1905, souligne le politologue Frédéric Boily, du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta.

Il y avait toujours cette idée, dans les premières décennies, que l'Alberta était subordonnée à Ottawa, qu’elle n’avait pas le même statut que les autres provinces. Cela a laissé dans la culture politique albertaine cette notion qu’on était toujours dans une relation d'affrontement avec Ottawa , rappelle le professeur.

L'Alberta n'avait pas le contrôle de ses ressources à son entrée dans la fédération canadienne, en 1905. Photo : Reuters / Todd Korol

Un sentiment autonomiste en Alberta alimenté par d’autres frictions majeures avec Ottawa, comme le programme national de l’énergie, mais aussi par la place qu’a prise le Québec dans la fédération. Vus de l’Alberta, les gains du Québec sont à la fois source de frustration et d’inspiration.

[En Alberta], il y a cette idée de revendiquer parce que d’autres ont réussi à obtenir des gains auprès d’Ottawa en adoptant une démarche d’affirmation nationale. Dans ce contexte, pour l’Alberta, le Québec devient en même temps un exemple à suivre et un exemple à critiquer , observe Frédéric Boily.

Le politologue note également qu’avec sa Loi sur la souveraineté de l’Alberta dans un Canada uni, Danielle Smith stipulait dans le préambule l’importance de protéger la spécificité albertaine, une dimension culturelle nouvelle qui va au-delà de la défense historique des intérêts économiques.

« Le processus d’imitation du Québec est peut-être encore en train de s’élever ou d’atteindre un autre niveau. » — Une citation de Frédéric Boily, politologue, Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta

Des alliés face à Ottawa

En politique, avoir un adversaire commun aide à former des alliances. Lors des négociations constitutionnelles en vue du rapatriement de la Constitution et de l'incorporation de la Charte des droits et libertés, au début des années 1980, les premiers ministres Peter Lougheed et René Lévesque ont fait front commun devant Pierre Elliott Trudeau pour que la disposition de dérogation, aussi appelée « clause dérogatoire » ou « clause nonobstant », soit incluse dans la Charte.

Il fallait qu’il y ait une clause de dérogation pour qu’une province comme l’Alberta soit d’accord avec la Charte, même chose pour le Québec. L’effort combiné était nécessaire pour faire adopter la clause de dérogation , souligne l’historienne Valérie Lapointe-Gagnon, de l’Université de l’Alberta.

René Lévesque et Peter Lougheed se serrent la main lors d'une réunion des premiers ministres à Ottawa, le 7 septembre 1980. Photo : La Presse canadienne / Rod MacIvor

Le Québec et l’Alberta, comme d’autres provinces, s’opposaient aussi à l’approche unilatérale du gouvernement Trudeau dans le dossier du rapatriement. La solidarité entre les premiers ministres Lougheed et Lévesque s’est toutefois dissipée lorsque le fédéral a négocié le rapatriement à l'insu du Québec, mentionne Valérie Lapointe-Gagnon.

« Elle était ponctuelle, cette solidarité, et elle était vraiment basée contre le fait que l’exercice du rapatriement soit unilatéral. » — Une citation de Valérie Lapointe-Gagnon, historienne, Université de l'Alberta

Après l’épisode de la nuit des longs couteaux , Peter Lougheed a toutefois tenu à s’expliquer dans une lettre adressée à son homologue québécois.

Il a rappelé [à René Lévesque] qu’ils n’étaient pas d’accord sur la façon de procéder de Trudeau, mais qu'à partir du moment où le fédéral tenait des négociations, toutes les provinces avaient leur agenda personnel, et celui de l’Alberta n’était pas le même que celui du Québec , relate la professeure.

Péréquation, incompréhension et frustrations

Les deux provinces ont beau ponctuellement s’allier ou s’inspirer, des lignes de fracture demeurent irréconciliables entre elles, notamment sur les questions économiques et énergétiques, mais aussi culturelles.

La Loi sur les langues officielles de 1969 est particulièrement mal accueillie en Alberta, mentionne Valérie Lapointe-Gagnon, qui s’est penchée sur les lettres du public envoyées aux premiers ministres Ernest Manning et Harry Strom dans les années 1960.

« Les théories du complot sont extrêmement présentes, on a peur que le Vatican soit derrière la Loi sur les langues officielles ou que les francophones prennent le contrôle de la fédération. [...] Il y a une menace complètement exagérée, on pense que les francophones ont beaucoup plus de pouvoir qu’ils en ont réellement. » — Une citation de Valérie Lapointe-Gagnon, historienne, Université de l'Alberta

Une peur de voir l’emprise du Québec s’accentuer sur le gouvernement fédéral, alors qu’en Alberta on accuse déjà les provinces de l’Est de prendre toute la place dans la fédération, ajoute Mme Lapointe-Gagnon.

Pour l’Alberta, la péréquation constitue l’autre source historique de frustration, et nombre de politiciens à Edmonton ne se sont pas gênés pour accuser le Québec de financer directement ses programmes sociaux avec l’argent des Albertains.

La complexité du fonctionnement de la péréquation n’est pas étrangère à l’émotivité du débat l’entourant, estime Yan Plante.

Puisque c’est compliqué, tout le monde a sa propre compréhension de l’affaire, et une compréhension surtout en surface. Ça devient, au final, un enjeu très émotif , explique l'ex-chef de cabinet ministériel.

En Alberta, on ne digère pas non plus le refus du Québec d’accepter les projets Énergie Est et GNL Québec, qui auraient permis l’exportation des ressources naturelles de l’Ouest. En contrepartie, le Québec pourrait difficilement avoir une position aussi différente de l’Alberta sur la réduction des émissions de GES .

François Legault reçoit son homologue albertain d'alors, Jason Kenney, à Québec, le 12 juin 2019. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Pour Frédéric Boily, la question climatique, devenue politiquement incontournable, ajoute une couche de tensions entre l’Alberta et le Québec.

Il ne peut pas y avoir d’alliance sur cet aspect et je pense que ça explique cette recrudescence de la critique contre le Québec présentement , dit-il.

Le virage vert qu’essaie d’entreprendre le gouvernement Legault lui laisse aussi croire que le fossé séparant les deux provinces n’est pas près de disparaître, à moins d’un changement de gouvernement en Alberta après le scrutin du printemps prochain.

Un gouvernement néo-démocrate aurait une optique différente sur le climat, croit Frédéric Boily. Mais si les conservateurs de Danielle Smith gardent le pouvoir, les points de convergence vont être plus difficiles à trouver.

Pour le meilleur et pour le pire, la relation entre l’Alberta et le Québec devrait demeurer animée.