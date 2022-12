Un pas de plus vers l’ouverture du nouveau Centre de traitement du cancer de Calgary

La construction du nouveau Centre de traitement du cancer de Calgary est terminée et le centre a été remis à Services de santé Alberta (AHS) vendredi. Il offrira des « traitements de pointe contre le cancer » et « attirera les meilleurs chercheurs » dans la province, selon le ministre de la Santé, Jason Copping.

C’est un pas de géant pour notre système de santé , s’exclame-t-il.

Le nouveau Centre de traitement du cancer de Calgary est l'une des installations médicales les plus récentes et les plus avancées sur le plan technologique du pays , selon un communiqué de la province. Il remplacera le centre Tom Baker, devenu trop petit et désuet.

Le centre a été conçu pour englober l'ensemble du continuum des soins du cancer , souligne le ministre Copping. L’établissement comprendra 160 lits, plus de 100 salles d’examen, 15 salles de radiations et plus de 100 fauteuils de chimiothérapie.

Le centre est situé dans le nord-ouest de la métropole à l’angle nord-est de l’hôpital Foothills. Son coût s'élève à 1,4 milliard de dollars. Les premières pelletées de terre ont eu lieu en 2017. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Un centre pas encore prêt

Le centre devrait être prêt en 2024, selon la province. Le Dr Don Morris, chef de département clinique pour l' AHS , note qu’en plus d'ajouter des meubles, il reste plusieurs choses à faire avant que le centre soit prêt à être utilisé.

Il cite notamment la formation du personnel, de nombreux équipements qui doivent encore être commandés, ainsi que la logistique à mettre en place pour déménager le matériel qui se trouve présentement au centre Tom Baker.

Le nouveau centre nécessitera plus d’employés que le précédent. Je pense que la stratégie [pour attirer les employés] est le bâtiment lui-même, la vision du bâtiment, je pense qu'elle est intéressante , dit le Dr Don Morris.

La province s’attend à ce qu’il y ait 23 424 nouveaux cas de cancer en 2023. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

De son côté, David Shepherd, porte-parole du Nouveau Parti démocratique de l’Alberta en matière de Santé, se dit inquiet des plans de recrutement du centre, notamment en raison du chaos créé par le Parti conservateur uni dans les soins de santé qui a poussé les travailleurs de la santé à quitter la province.

« Près de la moitié des Albertains recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. » — Une citation de Jason Copping, ministre de la Santé de l'Alberta

C’est pourquoi le Centre de traitement du cancer de Calgary est si nécessaire et si important pas seulement pour Calgary et le sud de l’Alberta, mais pour la province entière , renchérit le ministre.

Il note qu’à l’heure actuelle, 70 % des chirurgies sont effectuées dans les délais recommandés par les spécialistes, alors qu’en 2018, ce taux était de 60 %. Le nouveau centre devrait aider à réduire davantage ces délais, affirme-t-il.