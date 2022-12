Cinq choses à surveiller dans la révision de la Loi sur les langues officielles

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’apprête à répondre, après un an d'attente, aux recommandations faites dans le rapport des commissaires Yvette Finn et John McLaughlin sur la révision de la Loi sur les langues officielles.

Lorsqu’il est question de langues officielles, le premier ministre conservateur Blaine Higgs est constant depuis des années. Sa grande priorité est de s’assurer que les anglophones soient traités d’une façon qu’il qualifie d’ équitable .

Blaine Higgs assure qu’il ne veut pas réduire les droits linguistiques, mais il ne s'est pas prononcé sur une éventuelle amélioration de ces droits.

1. La langue de travail dans la fonction publique

Si l’on tient compte des opinions exprimées au fil des ans par le premier ministre Higgs, on pourrait s’attendre à des modifications en ce qui a trait à la langue de travail dans la fonction publique.

Les commissaires Yvette Finn et John McLaughlin ont recommandé de clarifier les exigences linguistiques pour les postes dans la fonction publique. Ils recommandent aussi de permettre aux fonctionnaires d’améliorer leurs compétences dans la deuxième langue, le français ou l’anglais.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le rapport des commissaires Yvette Finn et John McLaughlin, publié en décembre 2021, contenait huit recommandations. Photo : Radio-Canada

Depuis un an, le premier ministre Higgs n’a à peu près rien dit sur le rapport des commissaires, si ce n’est pour insister sur l’importance, selon lui, de régler la question des tests de langue imposés à ceux qui postulent pour un poste dans la fonction publique. Les tests linguistiques sont un [enjeu] que je mets au premier plan , a affirmé Blaine Higgs en juin 2022.

Est-ce que les exigences linguistiques seront réduites? La question peut être posée, puisque le premier ministre Higgs l’a posée tout au long de sa carrière. Pour lui, le sort des unilingues anglophones a toujours été une priorité.

Dès 1985, Blaine Higgs disait qu’il s’était senti « menacé » en tant que jeune unilingue anglophone originaire d’un milieu rural.

À cette époque, il souhaitait ni plus ni moins l’abolition du bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick.

Lors de la campagne électorale de 2018, Blaine Higgs a affirmé que des candidats unilingues pourraient obtenir des postes bilingues sous un gouvernement conservateur au Nouveau-Brunswick. En décembre 2018, son gouvernement a ouvert la porte à l’embauche de travailleurs paramédicaux unilingues dans des positions bilingues, pour faire marche arrière ensuite.

Lors d'une conférence de presse du gouvernement pour annoncer que les travailleurs paramédicaux unilingues pourraient occuper des postes bilingues, en 2018, le premier ministre avait invité Kris Austin, alors chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, à prendre la parole. Photo : Radio-Canada

Lors de la campagne électorale de 2020, Blaine Higgs n’a pas rejeté l’idée de revoir les exigences linguistiques pour les postes dans la fonction publique, et en décembre 2020, il a soutenu qu’il faudrait trouver un moyen d'accommoder les anglophones qui ne possèdent pas les exigences linguistiques requises pour certains postes.

Sur cette question de la langue de travail, le ministre Daniel Allain, qui a fait une sortie en faveur des droits linguistiques, est resté plutôt vague. Il se dit d’accord avec le maintien de la langue de service et la langue de travail, et se dit favorable à plus de formation, comme le recommandent les commissaires.

2. Le Commissariat aux Langues officielles

Les commissaires Finn et McLaughlin ont proposé d’accroître l’efficacité du Commissariat aux langues officielles.

Même si l’ex-allianciste Kris Austin milite toujours pour l’abolition du commissariat, le premier ministre Blaine Higgs a rejeté cette proposition. Le ministre Daniel Allain a souhaité qu’il n’y ait aucun changement à la fois dans le rôle et les responsabilités de la Commissaire aux langues officielles.

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale Daniel Allain, dit qu'il ne souhaite aucun changement au rôle et aux responsabilités de la Commissaire aux langues officielles. Photo : Radio-Canada / Jacques Poitras

Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de changement. Le premier ministre a dit publiquement que, selon lui, le Commissariat aux langues officielles est un « bureau très négatif ». D’ailleurs, avant de nommer l’actuelle commissaire, en 2019, Blaine Higgs avait souhaité que le commissariat se penche sur la situation des unilingues anglophones, et sur les raisons qui expliquent qu’ils ne sont pas bilingues.

3. Un ministère ou un secrétariat des Langues officielles

Les commissaires Finn et McLaughlin recommandent la création d’un ministère des Langues officielles, qui serait chargé de voir à une réelle mise en œuvre de la Loi sur les Langues officielles.

Déjà, deux commissaires aux langues officielles avaient recommandé la création, avec un objectif semblable, d’un Secrétariat aux langues officielles. L’idée avait été rejetée, sous cette forme, par Blaine Higgs.

Sauf que le premier ministre a évoqué la création d’un secrétariat qui serait plutôt chargé de faire la promotion du bilinguisme. Ce type de secrétariat est très différent de ce que proposaient les commissaires aux langues officielles, ainsi que les commissaires Finn et McLaughlin.

Le premier commissaire aux langues officielles, Michel A. Carrier, avait recommandé la création d'un secrétariat aux langues officielles. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le ministre Daniel Allain a dit qu’il appuyait la création d’un secrétariat, sans s’étendre sur son rôle et ses responsabilités.

Les commissaires Finn et McLaughlin ont aussi recommandé la création d’un comité permanent de l’Assemblée législative sur les langues officielles, où les députés pourraient suivre, par exemple, la progression de la mise en œuvre de la loi. Cette proposition, toutefois, a déjà été rejetée par Blaine Higgs en 2020.

4. Les obligations des municipalités

Les commissaires Finn et McLaughlin recommandent de revoir périodiquement les données qui déterminent si une municipalité ou une commission de service régional est assujettie à la Loi sur les langues officielles.

Ils recommandent aussi que les districts ruraux soient aussi assujettis à la loi.

Déjà, le ministre Daniel Allain a affirmé qu’il appuyait entièrement ces recommandations.

5. Les foyers de soins

Dans le rapport publié en décembre 2021, les commissaires recommandent de soumettre les foyers de soins à la Loi sur les langues officielles.

L’ancien sous-ministre du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance John McLaughlin et la juge Yvette Finn. Photo : Gracieuseté

Il s’agit d’une recommandation qui est une priorité depuis quelques années au sein de la société civile, mais sur laquelle le gouvernement actuel ne s’est pas encore prononcé.

Les commissaires évoquent aussi l’élaboration d’une stratégie pour permettre aux foyers de soins de fournir des services de qualité égale dans les deux langues officielles.

Une décision de Fredericton attendue

Au lendemain de la publication du rapport Finn et McLaughlin, en décembre 2021, le premier ministre Higgs a refusé de commenter, sous prétexte qu’il n’avait pas lu le rapport.

Blaine Higgs, le premier ministre conservateur du Nouveau-Brunswick, a promis une réponse aux recommandations du rapport sur la Loi sur les langues officielles avant la fin de la session d'automne. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Au mois de mars 2022, à la reprise des travaux à l’Assemblée législative, Blaine Higgs a remis à plus tard sa réponse.

Peu après, il a promis une réponse pour le mois de juin, mais en juin, il a encore une fois remis sa décision, à l'automne cette fois.

La prochaine révision de la loi devrait avoir lieu dans 10 ans, mais les commissaires recommandent de la faire plutôt dans cinq ans.

Il n’est pas certain que le gouvernement retiendra cette recommandation, s’il maintiendra le statu quo, ou encore s’il apportera d’autres changements à cet effet.