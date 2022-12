Crise des urgences : des ambulanciers présentent des excuses à leurs patients

Mercredi, une ambulancière s’est vidé le cœur dans une publication sur Facebook. Cassie Hudson, de Bathurst, s’excusait auprès des patients et de leurs proches. Je suis désolée pour un système brisé qui vous donne l’impression que ceux que vous aimez ne comptent pas , écrit-elle.

Dans une publication sur Facebook, le 7 décembre, Cassie Hudson montre une dizaine d'ambulances à l'entrée du CHU Dumont à Moncton. Photo : Facebook : Cassie Hudson

La travailleuse paramédicale explique que lorsqu’elle cherche à convaincre les patients de ne pas aller à l’hôpital, ce n’est pas pour leur déplaire, mais parce qu’elle sait que les temps d’attente seront interminables et qu’ils pourraient obtenir des soins plus appropriés autrement.

Si la publication a été reproduite et partagée par d’autres, il ne s’agit pas d’un effort concerté, mais plutôt d’un geste spontané, a indiqué Chris Hood, le directeur général de l'Association des paramédics du Nouveau-Brunswick.

Ils font face à d’énormes dilemmes éthiques et moraux, chaque jour , a-t-il mentionné dans une entrevue, vendredi. Le moral n'a jamais été aussi bas. La barre est si basse, depuis si longtemps, que ce n'est pas un phénomène nouveau.

Les patients attendent longtemps dans l'ambulance

Radio-Canada Acadie signalait qu'en novembre, les patients transportés en ambulance attendaient en moyenne plus de deux heures pour être pris en charge par le personnel des hôpitaux de Moncton. Au CHU Dr Georges-L.-Dumont, une seule ambulance sur 313 a déchargé un patient en moins de 25 minutes.

Cette situation est un symptôme d’un mal plus important. Ce mal plus important est le manque d’accès aux ressources dans la communauté , affirme Chris Hood.

Chris Hood, directeur général de l'Association des paramédics du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Il explique que les ambulanciers ont pour rôle d’évaluer l’état de santé du patient pour le diriger vers les ressources les plus appropriées. Certains patients n’ont pas besoin d’aller à l’urgence. En fait, l’urgence serait probablement le pire endroit pour eux , mentionne-t-il.

Ils peuvent être dirigés ailleurs qu’à l’urgence, par exemple vers une clinique, une pharmacie ou une clinique virtuelle comme eVisitNB.

Cette façon de faire avait permis de diminuer les transferts à l’hôpital d’environ 25 %, affirme Chris Hood. Le problème, c’est que ces ressources sont maintenant débordées. On ne voit pas apparaître de ressources additionnelles, et la coordination entre les ressources est mauvaise.

Une ambulance sur la scène d'un accident de la route au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Un ambulancier devrait être en mesure de consulter son ordinateur, dans son ambulance, et réserver un rendez-vous pour le patient, lui dire qu’il peut rester à la maison en attendant , explique-t-il. Mais ces liens entre les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies, les laboratoires n’existent pas, ou ne sont pas utilisables pour tous ces fournisseurs de soins.

Il y a une énorme déficience dans la gestion des informations , résume M. Hood.

Mise en garde aux ambulanciers

Certains phénomènes ajoutent aux angoisses des travailleurs paramédicaux, ce qui a incité l’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick ( APNB ) à transmettre un mémo à ses membres le 8 novembre.

Puisque le temps de transfert vers l’hôpital est si long et que les ambulanciers doivent attendre si longtemps avec les patients, on leur demande parfois des choses qui ne sont pas de leur ressort, et peuvent s’avérer dangereuses.

L’ APNB rappelle à tous les praticiennes et les praticiens que vous ne devez pas prodiguer des soins ou des traitements qui dépassent votre champ d'exercice , écrit l’association dans sa lettre aux travailleurs. De tels soins dépassant votre champ de pratique mettent en danger la santé et la sécurité du patient et vous exposent à une responsabilité potentielle. Il vous incombe de vous assurer de connaître vos propres limites et de vous protéger pour éviter de vous retrouver dans de telles situations.

La note explique aussi aux ambulanciers de faire respecter leurs limites. Selon Chris Hood, il arrive qu’on les retienne et qu’on leur demande de veiller sur des patients, après que des membres du personnel hospitalier en aient pris la responsabilité.

Cela dépasse non seulement leur champ d’exercice, dit le directeur de l’association, mais cela empêche les ambulanciers de retourner dès que possible sur le terrain et d’aller à la rencontre des gens qui ont besoin d’eux.

Pourquoi, en tant que société, demandons-nous aux urgences de travailler à 160 % ou 170 % de leur capacité, comme c’est le cas actuellement? , demande Chris Hood. Pourquoi ces besoins ne sont-ils pas partagés avec l’ensemble du système de santé?

200 départs cette année

Sur Facebook, l’ambulancière Carrie Hudson se dit démoralisée , mais s’engage à ne pas abandonner. En revanche, d’autres travailleurs paramédicaux ont déjà atteint le point de non-retour, confie Chris Hood.

Nous constatons un exode des travailleurs paramédicaux vers d’autres régions du pays , confie-t-il. L’Association des paramédics du Nouveau-Brunswick perd 10 % de ses effectifs chaque année, pour diverses raisons : déménagement, retraite ou abandon de la profession.

Cette année, c’est pire qu’à l’habitude, dit M. Hood. Les données précises seront connues après le 31 décembre, mais il déclare que l’association, qui représente 1200 ambulanciers au Nouveau-Brunswick, en a perdu 200 en 2022, soit 16 %.

D’après le reportage de Nicolas Steinbach