Steven Guilbeault protégera les monarques près de l’aéroport Montréal-Trudeau

En conférence de presse vendredi à l'occasion de la COP15 sur la biodiversité, le ministre a été questionné au sujet de la protection de ces terrains riches en biodiversité.

C'est mon intention de le faire , a-t-il affirmé, après avoir expliqué que des consultations, entamées par Ottawa il y a quelques semaines, allaient mener à l'inscription du monarque sur la liste des espèces en péril du gouvernement canadien.

Le papillon monarque a récemment été inscrit sur la liste rouge des espèces en danger de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a de plus précisé Steven Guilbeault.

Donc, j'aurai des leviers supplémentaires pour protéger le monarque et son habitat au cours des prochains mois , a affirmé M. Guilbeault.

Un aperçu du secteur du champ des monarques, en été. Selon l'organisme TechnoparcOiseaux, le site abrite 150 espèces d'oiseaux. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cette déclaration du ministre fédéral tombe à point nommé. Plus tôt vendredi, des représentants de diverses instances municipales, les députés provincial et fédéral Marwah Rizky et Alexandre Boulerice, ainsi que des groupes environnementaux s'étaient réunis pour dénoncer le refus du gouvernement canadien de mettre cet important écosystème à l'abri de tout développement.

C'est qu'en réponse à une pétition lancée pour la protection de ces terrains, le ministre des Transports Omar Alghabra avait répondu qu'Ottawa ne pouvait intervenir en raison d'un bail de location conclu avec Aéroports de Montréal (ADM).

Pour Alan DeSousa, maire de l'arrondissement Saint-Laurent, il est rare qu'un dossier fasse l'objet d'une telle unanimité : Tout le milieu municipal est réuni pour réclamer d'une voix que les terrains qui sont en arrière de l'aéroport [dans les arrondissements] Saint-Laurent et Dorval soient protégés .

Vingt-cinq municipalités de la grande région métropolitaine ont adopté des résolutions pressant le fédéral d'agir, a cité M. DeSousa, et le Conseil de bande de Kahnawake va également dans ce sens.

M. DeSousa a de plus affirmé que le locataire du terrain n'a pas géré ça de façon responsable, on a vu des coupes de plantes d'asclépiade . Il faisait ainsi référence aux allégations voulant qu'ADM ait tondu et détruit près de 4000 plants d’asclépiades, l'été dernier. Cette plante sert de lieu de reproduction du monarque, dont les populations déclinent dans certaines régions. L’institution s'est défendue d'avoir commis ces gestes.

En juillet dernier, l'UICN a inscrit le papillon monarque sur sa liste rouge des espèces menacées dans la catégorie En danger, parce qu'il est menacé par la destruction de son habitat et par les changements climatiques. Photo : Jean Delisle/CBC

Les milieux humides du Technoparc et les terres fédérales adjacentes s'étendent sur une superficie de 215 hectares, dont 155 appartiennent au fédéral, 27 à la Ville de Montréal et le reste à des promoteurs.

Ce sont des oasis qui n'existent presque plus, a fait valoir Alejandra Zaga Mendez, députée de Québec solidaire dans Verdun. Lorsqu'on perd un milieu aussi riche en biodiversité, qui est au cœur de la reproduction et de l'habitat du monarque, on est en train de sacrifier notre nature et notre vie.

Mercredi dernier, dans le cadre de l'émission Le 15-18 sur ICI Première, la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Caroline Bourgeois, a déclaré que l'administration montréalaise s'attend à ce que ces zones de grande valeur écologique soient protégées .

Mme Bourgeois a rappelé que Montréal s'est dotée d'un plan d'action sur cinq ans pour une meilleure protection des pollinisateurs.