3e lien : Grandmont confronte Guilbault sur l’étalement urbain

Étienne Grandmont a accusé la CAQ de contribuer au phénomène et à la perte de terres agricoles en multipliant les chantiers routiers qui favorisent l'auto solo. Il cite en exemple les travaux d’élargissement sur les autoroutes plusieurs autoroutes et la construction du troisième lien.

Pour les terres agricoles, c’est l’équivalent de la surface de l’île de Montréal qu’on perd à chaque génération.

Le député solidaire ajoute que les spéculateurs achètent déjà des terrains, ils ont commencé à construire là où va émerger la future autoroute .

M. Grandmont a conclu son intervention en suggérant à la ministre des Transports un recueil de textes qui déboulonne les mythes en transport .

Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Geneviève Guilbault a rapidement pris la balle au bond et a rappelé que plusieurs projets, dont le troisième lien, comportent des voies réservées au transport collectif.

Non seulement on va aller de l’avant, mais on est fier d’être le gouvernement qui enfin va les livrer , a indiqué la ministre.

Elle a ajouté que l’élargissement des autoroutes améliore significativement la fluidité et la qualité de vie des citoyens .

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc