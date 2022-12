La Morandière et Rochebaucourt fusionneront le 1er janvier

Les municipalités de La Morandière et de Rochebaucourt reçoivent le feu vert de Québec et se regrouperont le 1er janvier 2023.

L'annonce a été confirmée vendredi par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. Le conseil des ministres a donné son aval mercredi au projet de regroupement, qui n’a rencontré aucune opposition dans les deux municipalités, lesquelles s’uniront sous le nom La Morandière-Rochebaucourt.

« Pour nous, c’est un moment historique. Ça fait à peu près 25 ans qu’il y a eu la première idée. Avec le retour en 2021 de l’intérêt de La Morandière et Rochebaucourt de travailler ensemble, en développant des ententes intermunicipales, on a relancé le projet avec une étude pour en arriver aujourd’hui avec un regroupement qui sera favorable pour l’ensemble de notre population », affirme le maire de Rochebaucourt, Alain Trudel.

Les deux municipalités voient dans ce regroupement une façon de préserver et d'optimiser les services aux citoyens. On avait déjà beaucoup de collaborations, d’ententes intermunicipales. Ce que ça fait, c’est que ça vient nous donner un certain pouvoir pour maintenir et même améliorer nos services , fait valoir Alain Trudel.

« Je suis convaincu que ça va permettre une meilleure vitalisation. D'ailleurs, on a déjà commencé. C'est donc un avantage majeur pour nos citoyens. Je crois qu’on va arrêter ce déclin et on va travailler à améliorer les services qu’on peut donner à notre population dans le secteur. » — Une citation de Alain Trudel, maire de Rochebaucourt

Le bureau municipal de la future municipalité sera situé à La Morandière, mais les employés administratifs seront au centre communautaire de Rochebaucourt (sur la photo) une demi-journée par semaine. (Archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Des élections en novembre 2023

Alain Trudel agira comme maire de La Morandière-Rochebaucourt et trois conseillers de chaque municipalité compléteront le conseil provisoire jusqu’aux élections prévues en novembre 2023. Le maire de La Morandière, Alain Lemay, a quitté ses fonctions en juin dernier.

On aurait pu se rendre jusqu’aux élections générales de 2025, mais nous avons été élus chacun sur des bases différentes dans nos municipalités. On a l’année 2023 pour présenter à la population la nouvelle offre de services. Les citoyens auront un an pour juger à savoir si, en novembre, ils veulent encore du conseil mis en place provisoirement. Nous, on travaille en transparence , mentionne Alain Trudel.

Un budget en janvier

Le conseil provisoire va se pencher rapidement sur le budget 2023, qu’il prévoit adopter en janvier prochain. L’un des défis sera d’harmoniser les taxes des deux municipalités et voir où les économies pourront être réalisées avec le regroupement.

Depuis le début de l’année 2022, quand on avait des décisions importantes à prendre entre les deux municipalités, on se parlait pour ne pas créer d’impact sur l’une ou l’autre des populations. On a travaillé énormément en collaboration, les deux conseils, pour maintenir ce lien et s’assurer qu’on prendrait les bonnes décisions pour l’ensemble de notre population , explique Alain Trudel.

Quant aux coûts liés au regroupement, ils seront absorbés par une aide financière octroyée par Québec dans le cadre du volet 2 du Programme d’aide financière au regroupement municipal.