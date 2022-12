Un prisonnier blesse trois gardiens et vole une voiture lors d’une tentative d’évasion

Un détenu du centre correctionnel de Brandon, au Manitoba, a profité d'une sortie médicale pour s'évader. Il a blessé trois agents correctionnels et volé une voiture, avant d'être rattrapé 17 minutes plus tard.

Au moment de rentrer dans un véhicule de la prison devant l’hôpital, l'homme a réussi à libérer l’une de ses mains de menottes. Il a asséné plusieurs coups de menottes aux trois agents qui l’accompagnaient, selon un communiqué de presse publié vendredi.

En conséquence, deux des agents sont tombés au sol et l'un d'entre eux s'est cogné la tête sur le trottoir. Les deux autres agents ont pu reprendre pied pour tenter de maîtriser l'homme. Toutefois, ces tentatives ont échoué et ils n'ont pas pu empêcher sa fuite , écrivent les forces de l'ordre.

L'homme a sauté par-dessus une clôture et est entré dans une voiture stationnée près de l'Hôpital de Brandon, avec un conducteur dans la voiture. Il a expulsé le conducteur et pris le volant.

En fuyant les lieux à bord du véhicule, il a fait marche arrière et a percuté un autre véhicule garé derrière lui et un véhicule garé devant. Après avoir percuté ces véhicules, il s'est retrouvé sur le trottoir, obligeant un agent correctionnel à s'écarter du chemin pour éviter d'être blessé, et a failli percuter un cycliste , relate la police de Brandon.

Les policiers ont repéré le véhicule après l'aide d'un témoin. L'homme a contourné une voiture de police, mais a percuté des véhicules garés dans sa fuite. Les policiers ont ainsi pu le mettre en état d’arrestation.

Il est accusé d'avoir résisté à une arrestation, d'avoir échappé à une garde légale, d'avoir agressé des agents correctionnels, de conduite dangereuse, et de vol de voiture avec violence, notamment.