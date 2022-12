Comme 13 autres villes canadiennes, Regina reçoit un certificat signé par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, reconnaissant son statut de « ville amie des oiseaux ».

Jeudi, dans le cadre de la COP15, le sommet mondial sur la biodiversité qui a lieu à Montréal, le ministre et l'organisation Nature Canada ont participé à un événement pour mettre en valeur le programme « Ville amie des oiseaux »  (Nouvelle fenêtre) .

Ce programme souligne les efforts déployés par des villes afin de permettre aux oiseaux de prospérer sur leur territoire.

Regina est un peu un joyau au milieu de nulle part et c'est un habitat qui diffère des zones cultivées environnantes. C'est important, car cela fournit aux oiseaux un site d'escale pour la migration , a déclaré le directeur général de Nature Saskatchewan, Jordan Ignatiuk.

À Regina, l'adoption d'un règlement interdisant l'accès aux chats pour réduire la prédation, la protection des zones naturelles comme le parc urbain Centre Wascana et la célébration de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs, ont permis à la ville d'obtenir cette reconnaissance.

Si elle améliorait sa réglementation sur les chats sauvages et rendait les fenêtres plus visibles, Regina pourrait devenir encore plus sûre pour les oiseaux, selon Jordan Ignatiuk.

M. Ignatiuk espère que la certification de Regina pourra inspirer d'autres villes de la Saskatchewan à se joindre à l'effort pour sauver les oiseaux.

Cet épervier de Cooper fait partie des 276 espèces qu'on peut trouver au Centre Wascana, à Regina. Photo : Centre des sciences de la Saskatchewan

Chaque année au Canada, les chats tuent jusqu'à 350 millions d'oiseaux, tandis qu'environ 25 millions d'oiseaux meurent dans des collisions avec du verre, selon Nature Canada.

Les oiseaux jouent un rôle essentiel dans le maintien d'écosystèmes sains dans nos collectivités et ils occupent une place spéciale dans le cœur des amoureux de la nature du monde entier , rappelle le directeur général de Nature Canada, Graham Saul.

« Il y a aujourd'hui 3 milliards d'oiseaux de moins en Amérique du Nord qu'il y a 50 ans. » — Une citation de Graham Saul, directeur général de Nature Canada

La certification « ville amie des oiseaux » de Nature Canada reçoit un financement annuel de 655 000 $ d'Environnement Canada. Au printemps 2021, les villes de Vancouver, Toronto, London et Calgary ont été les premières à être certifiées.

Les 14 villes nouvellement certifiées : Barrie (Ont.)

Burlington (Ont.)

Edmonton (Alb.)

Guelph (Ont.)

Halifax (N.-É.)

Halton Hills (Ont.)

Hamilton (Ont.)

Lions Bay (C.-B.)

Peterborough (Ont.)

Regina (Sask.)

Saanich (C.-B.)

Sainte-Anne-de-Bellevue (Qc)

Strathcona County (Alb.)

Windsor (Ont.)

Avec les informations de Will McLernon