La traversée du siècle : le Québec raconté sous le prisme des œuvres de Michel Tremblay 

Le théâtre Espace Libre et Radio-Canada OHdio présenteront à partir du 2 janvier le balado La traversée du siècle, une série en 6 parties et 40 épisodes qui retrace un pan de l’histoire du Québec à partir de quelques-uns des textes les plus célèbres de Michel Tremblay.

Narré par 18 interprètes, dont Évelyne Rompré, Emmanuel Schwartz et Monique Spaziani, le balado, réalisé par Alice Ronfard, raconte l’histoire du Québec à travers le parcours de trois personnages féminins tirés des œuvres de Michel Tremblay : Victoire, Albertine et Thérèse.

La traversée du siècle raconte l’histoire d’une famille qui part de Duhamel en 1900 et qui se termine en 2016 [à Montréal]. À l’intérieur de cette folle aventure se profilent trois histoires de femmes , indique lice Ronfard dans une vidéo expliquant la pièce.

On suit, grâce à ce triple point de vue, les transformations subies par la société québécoise au 20e siècle alors que le balado renoue avec les sujets fétiches de Michel Tremblay, du métissage à l’homosexualité en passant par la transgression, le désir d’émancipation et surtout l’importance de la place des femmes.

Dans tout ce que j’ai fait depuis 64 ans, la thématique la plus importante, c’est que j’ai voulu parler de femmes courageuses qui ignoraient qu’elles l’étaient , affirme le dramaturge dans la vidéo.

Le balado La traversée du siècle arrivera sur Radio-Canada OHdio en six chapitres correspondant chacun à des époques différentes, à raison de six ou sept épisodes à la fois. Les parties 1, 2 et 3 seront offertes respectivement les 2, 10 et 18 janvier, tandis que les trois autres sortiront au printemps 2023.