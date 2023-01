La brigade clownesque : de jeunes fabricants de réconfort

C'est sous les yeux impressionnés des aînés de la résidence Excelsoins de Cowansville que de jeunes clowns sont entrés dans la cafétéria, munis de leur nez rouge et de costumes colorés. Il n'aura fallu que quelques notes de la chanson La vie en rose d'Édith Piaf pour que leur public chante en cœur et soit conquis.

Derrière cette brigade clownesque se cachent des adolescents de l'École secondaire Massey-Vanier, de Cowansville. Ces derniers sont venus égayer le quotidien des résidents à coups de petites blagues et de moments tendres.

La brigade clownesque, c'est une douzaine d'adolescents au grand cœur qui utilisent le jeu clownesque pour aller mettre de la joie dans la vie de personnes qui vivent soit de l'isolement ou une situation de fragilité , explique l'animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire de l'école, Stéphanie Rondeau-Chaput.

Une soixantaine de résidents ont pu voir les clowns à l'œuvre. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Tous les mardis, ces élèves se réunissent après l'école pour développer leurs compétences clownesques, mais aussi pour en apprendre davantage sur des enjeux de société, comme l'Alzheimer. Ça apporte de la joie aux gens autant que ça nous en donne , explique la jeune clown Noa Lottinville.

Ces jeunes offrent du temps, mais aussi une présence et de l'écoute à ces aînés.

On joue avec les émotions, on envoie des bisous, on fait des compliments. Il y a plein d'astuces qui sont utilisées , affirme Mme Rondeau-Chaput. Et le résultat semble être probant, à voir les sourires.

Ça fait changement de regarder quelqu'un , soutient une des résidentes, Suzanne Meunier-Charbonneau. C'est agréable de se faire dire qu'ils nous aiment , ajoute une autre résidente, Rita Ouellet-Deslandes.

« On avait la chance d'être accompagné par deux clowns thérapeutiques d'expérience qui entraient dans les chambres avec les jeunes pour leur montrer un peu comment ça se passe, et pour les accompagner dans ce premier contact. » — Une citation de Stéphanie Rondeau-Chaput, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire à l'École Massey-Vanier

« C'est une brigade qui appartient à la communauté locale. Notre but, c'est d'être actif ici localement à Cowansville », mentionne Stéphanie Rondeau-Chaput. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Ces apprentissages représentent un bagage utile autant pour les jeunes clowns que pour les personnes qu'ils visitent. C'est un travail d'authenticité, de contact avec ses émotions et de s'accepter dans tout ce que l'on est parce que le clown est imparfait. Il est mal habile et ça, ça va complètement à l'encontre de ce que l'on voit dans la société , mentionne l'animatrice.

Les jeunes semblent d'ailleurs en retirer des bienfaits.

« [Être] clown, c'est surtout d'être soi-même et d'accepter qui on est vraiment. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Ça m'a vraiment aidé. » — Une citation de Laurie Perreault, étudiante de secondaire 4

L'authenticité de ces jeunes élèves a d'ailleurs touché bien des résidents, certains étant même émus aux larmes devant le spectacle. Et les tables de chevet garnies de fleurs rappelleront pendant un temps le souvenir de cette rencontre sympathique.