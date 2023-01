2022, l’année des champions

Après un an et demi de perturbations liées à la pandémie de COVID-19, les activités sportives ont repris en force en 2022. Cette année entrera dans l’histoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec alors que bon nombre de nos athlètes ont été sacrés champions et se sont illustrés sur la scène internationale.

Hockey :

Champions, après 53 ans d’attente

Euphorie et délivrance. Après 53 ans et à leur quatrième participation à la finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) (1971, 2009, 2016, 2022), les Cataractes ont enfin soulevé la Coupe du Président. La plus vieille franchise de la LHJMQ a vaincu le 11 juin les Islanders de Charlottetown, pourtant considérés comme favoris par les experts, sur leur propre glace.

Les Cataractes de Shawinigan ont remporté la Coupe du Président pour la première fois de leur histoire. Photo : LHJMQ GHYSLAIN BERGERON

Les amateurs en liesse attendaient impatiemment le retour de l’équipe en fin de soirée à l’aéroport de Trois-Rivières.

Des centaines de partisans attendaient des Cataractes à leur retour de Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Le traditionnel défilé des champions s’est tenu dans les rues de la ville, puis l’équipe s’est envolée pour Saint-Jean où elle s’est inclinée en demi-finale du tournoi de la Coupe Memorial face aux Bulldogs de Hamilton.

Le traditionnel défilé des champions a pris fin avec un immense rassemblement près de la rivière Saint-Maurice. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Les Patriotes de retour au sommet

Ils ont lancé le mouvement #Onveutjouer. Sur les réseaux sociaux, les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont été les premiers à militer publiquement pour demander au gouvernement de changer ses règles sanitaires qui leur interdisaient de participer à toutes compétitions.

Les joueurs des Patriotes des l'UQTR ont pris la pose pour demander le retour au jeu. Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Les hommes de Marc-Étienne Hubert auraient manifestement pu écrire #Onveutgagner puisqu’ils ont connu une saison écourtée de rêve, mettant la main sur la Coupe Queen’s. En grande finale du championnat canadien le 27 mars, ils ont défaits les Golden Bears de l’Alberta en deuxième période de prolongation. Le programme de l’ UQTR n’avait pas été sacré champion depuis 2003.

Les Patriotes de l'UQTR célèbrent la conquête du championnat canadien pour la première fois depuis 2003. Photo : Les Patriotes de l'UQTR

Les Lions en séries éliminatoires

Pour leur part, les Lions de Trois-Rivières ont atteint pour la première fois de leur jeune histoire les séries éliminatoires. Ce fut toutefois de courte durée. Le parcours printanier s’arrêtera au premier tour, s’inclinant devant les Growlers de Terre-Neuve.

Le Trifluvien Alexis D'Aoust a inscrit quatre points lors de la série contre les Growlers de Terre-Neuve. Photo : Facebook / Lions de Trois-Rivières

En novembre, l'entraîneur-chef de l'équipe Éric Bélanger a remis sa démission pour joindre les rangs des Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Surprise, ce n'est pas Pascal Rhéaume mais bien le directeur général Marc-André Bergeron qui a alors pris les rênes de l'équipe.

Le Trifluvien Marc-André Bergeron est le nouvel entraîneur-chef des Lions de Trois-Rivières Photo : Radio-Canada

Des hockeyeurs récompensés

Samuel Montembeault a convaincu l’état-major des Canadiens de Montréal. L’homme masqué a conforté sa place chez le Tricolore en signant un contrat de deux ans en juillet. Les malheurs de Carey Price arrivent à un bon moment pour l’athlète de Sainte-Gertrude qui s’établit désormais comme un excellent gardien de relève derrière Jake Allen.

Le gardien de but des Canadiens de Montréal, Samuel Montembeault, avant un match face aux Coyotes de l'Arizona. Photo : Radio-Canada / JONATHAN ROBERGE

Mavrik Bourque et Xavier Bourgault ont gradué dans la ligue américaine de hockey tandis que le défenseur Angus Booth a été choisi par les Kings de Los Angeles au repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui s’est tenu en juillet à Montréal. L’ancien des Estacades Midget AAA Tristan Luneau a aussi été réclamé.

Le capitaine des Cataractes de Shawinigan, Mavrik Bourque, a largement contribué aux succès des Cataractes lors du tournoi de la Coupe Memorial. Photo : Vincent Éthier - LCH

Cyclisme

Hugo Houle vainqueur au Tour de France

C’est la première fois de l’histoire qu’un Québécois remportait une étape du tour de France. Hugo Houle a été le plus rapide lors de la 16e manche, d’une distance de 178,5 km entre Carcassonne et Foix, en Ariège.

Au terme de la course qui l'a couronné, le cycliste Hugo Houle a dédié sa victoire à son frère, décédé tragiquement en 2012. Photo : Getty Images / Marco Bertorello

Il y a eu un autre québécois sur le circuit il y a neuf ans, mais il n’était pas parvenu à s’y illustrer. En fait, un seul Canadien l’a déjà fait : Steve Bauer en 1988 qui étrangement était le directeur sportif de l’équipe d’Hugo Houle cette année. Il le suivait en voiture lors de cette journée historique du 19 juillet.

Hugo Houle sur le podium au Tour de France Photo : afp via getty images / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Qu’est-ce que réserve 2023 au cycliste de Sainte-Perpétue? Il n’est pas certain de prendre part au Tour de France cette année.

Boxe :

Tammara Thibeault, championne du monde

La Shawiniganaise Tammara Thibeault est devenue en mai championne du monde des moins de 75 kg.

Tammara Thibeault sur le podium lorsqu'elle a reçu sa médaille d'or. Photo : Getty Images / Eddie Keogh

Médaillée de bronze aux Championnats du monde en 2019, Thibeault n’a pas ménagé les efforts pour poursuivre sa progression. Elle a été récompensée d’une bourse de 100 000 $ américains et la plus importante décoration de sa carrière trois ans plus tard à Istanbul.

Tammara Thibeault sera à surveiller lors des Jeux Olympiques de 2024 Photo : IBA

Le dernier combat de Mikael Zewski ?

Mikaël Zewski disputait en mars son 38e combat chez les professionnels, mais son tout premier à la maison. Jugeant que sa carrière était à la croisée des chemins, il avait demandé à son promoteur de lui dénicher un adversaire très bien classé qui lui permettrait de grimper rapidement le classement mondial.

Le boxeur de Trois-Rivières, Mikaël Zewski, à 24 heures du plus important combat de sa carrière, Photo : Radio-Canada / Jonathan Roberge

Devant parents et amis réunis au Colisée Vidéotron, Zewski n’a pas été en mesure d’offrir l’opposition espérée au mexicain Carlos Ocampo Manriquez. Envoyé au tapis au troisième et au neuvième assaut, Zewski n’a pas terminé le combat. Son entraîneur (et père) Jean a lancé la serviette dans le but de le protéger. Zewski (35-3 23 K.-O.) s’est incliné par mise hors de combat pour la deuxième fois en trois affrontements.

Mikaël Zewski a chuté deux fois au tapis lors de son combat contre Carlos Ocampo Manriquez, le 25 mars 2022, au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Photo : GYM / Bernard Brault

En larmes après le gala, il n’a pas caché que cette défaite pouvait s’avérer être son dernier combat. Il n’a depuis jamais repris la parole publiquement.

Mikaël Zewski et son père Jean après le combat contre Carlos Ocampo Manriquez, le 25 mars 2022, au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Photo : GYM / Bernard Brault

Finir l’année sur les chapeaux de roues

Lorsqu’il est devenu actionnaire des Cataractes de Shawinigan en février 2021, Camille Estephan avait dit vouloir faire du Centre Gervais Auto son château fort . Il y avait déjà tenu quelques cartes de boxe professionnelle par le passé, mais cette fois, le promoteur originaire de Beyrouth a mis le paquet. Steven Butler, Mary Spencer et Arslanbek Makhmudov sont tour à tour montés dans l’arène le 16 décembre pour disputer un combat de championnat. Imaginez l’ambiance si le Trifluvien Simon Kean n’avait pas dû se désister en raison d’une blessure au dos.

Jeux Olympiques :

La retraite de Laurence Vincent-Lapointe

Elle avait atteint son rêve en décrochant deux médailles aux Jeux de Tokyo. En avril, la multiple championne du monde Laurence Vincent-Lapointe a rangé pour de bon sa pagaie. À l’aube de ses 30 ans, elle a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux après y avoir réfléchi durant quelques mois.

L'athlète trifluvienne Laurence Vincent Lapointe avec ses deux médailles obtenues aux Jeux olympiques de Tokyo : l'une d'argent pour sa performance au C1 200 m et l'autre de bronze pour sa course en C-2 500 m. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Outre l’argent et le bronze à Tokyo, elle a remporté au cours de sa glorieuse carrière 12 médailles d’or aux Championnats du monde entre 2010 et 2018. Elle avait aussi été sacrée championne des Jeux panaméricains de Toronto en 2015 ainsi qu’aux mondiaux des moins de 23 ans en 2013.

Laurence Vincent Lapointe et Katie Vincent pendant la finale du C2 500 m des Jeux de Tokyo Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Florence Brunelle devient la plus jeune Olympienne de son sport

À ses premiers Jeux olympiques, Florence Brunelle a participé à deux courses finales. Elle a toutefois quitté Pékin sans médaille et le cœur gros, après avoir fait une chute qui a privé l’équipe canadienne de la médaille de bronze au relais mixte, puis avoir été disqualifiée en quarts de finale à l’épreuve du 500 mètres.

La patineuse canadienne Florence Brunelle a chuté en fin de course lors de la finale du relais mixte aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

Il serait toutefois injuste de s’arrêter ici. À seulement 18 ans, Florence Brunelle était aussi la plus jeune canadienne de l’histoire à joindre les rangs de l’équipe olympique de patinage de vitesse courte piste. Pas de repos au retour de Pékin; elle devait livrer un dernier tour de piste chez les juniors. En Pologne, elle s’est offert trois titres de championne du monde en remportant l’or au 500 mètres, au 1 000 mètres ainsi qu’au relais du 3 000 mètres après une éprouvante fin de semaine où elle a participé à 15 courses en seulement trois jours.

Florence Brunelle est devenue la plus jeune canadienne à joindre l'équipe olympique canadienne de patinage de vitesse courte piste. Photo : Getty Images / Justin Setterfield

Guillemette vise les J.O de 2024

Mathias Guillemette s’est fait découvrir à l’international en terminant 2022 en force. Le cycliste trifluvien a pris le cinquième rang cumulatif dans la prestigieuse Ligue des champions de l’Union cycliste internationale.

Mathias Guillemette a remporté une épreuve de la Ligue des champions. Photo : Alex Whitehead/SWpix.com

Durant quatre semaines, il s’est frotté aux meilleurs de sa discipline. Sa victoire lors du premier week-end laisse croire à l’athlète de 20 ans que tout est possible : il rêve d’être des Jeux de Paris en 2024.

Course Automobile

Le trophée du champion de la série Nascar Pinty’s reste dans la région

Marc-Antoine Camirand est un redoutable pilote. Il a gravi les échelons un à un en se signalant dans une multitude de catégories. Il a dû être très patient en Nascar Pinty’s. D’abord pilote occasionnel, il est finalement parvenu à décrocher un volant à temps plein avec l’équipe Paillé. Après une fin de course tumultueuse au GP3R où il a profité de l’abandon de son rival Louis-Philippe Dumoulin, le pilote de Saint-Léonard-d’Aston n’a jamais regardé derrière et remporté le premier championnat NASCAR de sa carrière.

Marc-Antoine Camirand est le champion 2022 de la série NASCAR Pinty's Photo : Getty Images / Chris Graythen

Il a reçu sa bague des champions le 10 décembre à Indianapolis, succédant ainsi à Louis-Philippe Dumoulin.

Alpinisme

Première québécoise au sommet du K2

Marie-Pier Desharnais, de Victoriaville, est devenue en juillet la première Québécoise à gravir le K2, la deuxième plus haute montagne du monde, aussi considérée comme étant la plus dangereuse.

Marie-Pier Desharnais est la première alpiniste québécoise à atteindre le sommet du K2. Photo : Instagram/Marie-Pier Desharnais

Elle se lance maintenant à la conquête de l’Antarctique où elle compte escalader le massif Vinson et le mont Sidley. Son tableau de chasse est déjà fort impressionnant, elle qui a gravi le Ojos del Salado en Amérique du Sud en 2020, puis l’Everest l’année suivante.