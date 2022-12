Le Nord canadien exclu de la prochaine enquête internationale sur la littératie des adultes

En 2024, la prochaine enquête internationale sur la littératie des adultes inclura des données sur chaque province canadienne, mais aucune des trois territoires du Grand Nord à cause d'un manque de financement.

Le Programme pour l'évaluation internationale des compétences est une enquête menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans plus de 40 pays. Elle vise à mesurer les compétences cognitives et professionnelles des adultes.

La dernière enquête, parue en 2012, comportait des données sur le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Elle a notamment conclu que les taux d’alphabétisation dans ces deux derniers territoires étaient en deçà de la moyenne canadienne et de celle de l’ OCDE .

Les grandes distances séparant des collectivités du Nord, conjuguées aux coûts faramineux des transports, augmentent toutefois la facture associée à la cueillette des données sur le terrain.

En 2012, ces coûts avaient avoisiné les trois millions de dollars, selon Anna Maiorino, l’une des porte-parole de Statistique Canada qui recueille les données au pays pour l'OCDE. Il en coûterait désormais environ cinq millions de dollars pour inclure les territoires dans l’enquête.

Il n’y a pas eu suffisamment de financement pour inclure les territoires dans l’enquête principale de la deuxième phase du [Programme pour l'évaluation internationale des compétences] , dit-elle.

Réactions mitigées

La directrice administrative d’ABC Alpha pour la vie Canada, Alison Howard, déplore toutefois qu'en l’absence de données sur l’alphabétisation dans le Nord, les décideurs politiques ne soient pas en mesure d’ajuster les politiques et les financements en la matière. L’organisme à but non lucratif œuvre dans la promotion de la littéracie chez les adultes. Cela va créer un vide là où il n’y en avait pas avant , croit-elle.

Les données statistiques sur la littératie permettent aux gouvernements territoriaux d'orienter leurs politiques en la matière et les financements qui en découlent. Photo : Radio-Canada

Dans le budget territorial de 2022, les Territoires du Nord-Ouest ont octroyé 3,6 millions de dollars à des programmes d’alphabétisation, dont 397 000 $ au Conseil d’alphabétisation des T.N.-O . Dans un échange de courriels, le Conseil indique être favorable à des données récentes .

Au Yukon, le gouvernement territorial redoutait que la taille de l’échantillon pour la cueillette des données soit inadéquate. Il est inefficace dans de petits bassins de populations sur de grandes distances telles que dans les territoires , affirme un porte-parole. La marge d'erreur devient inacceptablement élevée.

Bien qu’une collecte virtuelle des données dans le Nord a été envisagée, la gestionnaire de l’enquête pour l’ OCDE , Claudia Tamassia, rappelle que cette approche comporte des limites et qu’elle ne doit être que complémentaire d'une collecte en personne. Selon elle, une enquête menée en ligne se prête mieux à des groupes ciblés de la population.

Avec les informations de Walter Strong