Stratégie sur les minéraux critiques d’Ottawa : réactions mitigées sur la Côte-Nord

Le territoire nord-côtier compte quelques projets d’exploitation de minéraux critiques. Ces projets visent principalement à extraire du graphite, du nickel et du scandium, qui font partie des six minéraux critiques qu'on retrouve sur la Côte-Nord.

Parmi les cinq projets d'exploitation de minéraux critiques sur la Côte-Nord, celui du lac Guéret est en attente et n'est pas en service Photo : Gouvernement du Canada

Le directeur du développement industriel d'ID Manicouagan, Guy Simard, croit que le Canada a le potentiel de devenir un chef de file dans le domaine.

Ceci permettrait au pays d’être moins dépendant d'autres acteurs, tels que la Chine et la Russie, selon lui. Plus vite on va être en mesure de mettre en valeur nos ressources naturelles, de s’assurer d'approvisionner les entreprises dans des circuits plus courts, plus près des États-Unis, du Canada et de l’Europe, ce sera le mieux , fait-il valoir.

Un développement plus rapide

Ottawa souhaite notamment s’entendre avec les provinces et les territoires afin de mieux harmoniser les études d’impact environnemental. Le fédéral veut également simplifier le processus d’obtention de permis à tous les ordres de gouvernement.

Guy Simard est d’avis que la période de développement des projets miniers est actuellement trop longue. Avec l’aide du gouvernement fédéral, selon lui, certaines étapes pourraient être raccourcies sans toutefois mettre en péril l'acceptabilité sociale et les règles environnementales.

Le directeur du développement industriel d'ID Manicouagan, Guy Simard Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

L’idée n’est pas de dire : on pense qu’on va être capable de faire un projet qui normalement prendrait dix ans, en trois ans. Ce sont des choses impossibles , reconnaît Guy Simard.

« Par contre, il faut qu’on simplifie l’accès aux données, l'accès aux connaissances et qu’on facilite l’octroi des permis. Ça, je pense qu’on va beaucoup faciliter le travail des entreprises. » — Une citation de Guy Simard, directeur du développement industriel d'ID Manicouagan

Craintes pour l'environnement

On s’en va vers un mur si on continue de bulldozer des projets miniers sans tenir compte de leurs impacts sur les milieux qui les accueillent, et tant au niveau de l’environnement que du climat social , argumente l’avocat et co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine, Rodrigue Turgeon.

Rodrigue Turgeon, co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Latraverse

Il craint que la simplification de la bureaucratie entraîne un assouplissement des règles environnementales.

Ce qu’on voit à l'œuvre, ce sont des compagnies qui ont tout fait pour éviter le Bureau d’audience publique sur l’environnement [BAPE]. Alors que ces évaluations environnementales-là et les audiences publiques, ce sont les seules garanties pour faire la lumière sur les impacts qu’ils ont sur le territoire et leur réelle incidence sur le climat, est-il d'avis.

Le conseil des Innus de Pessamit compte pour sa part être consulté pour tout développement de projet de mines sur le Nitassinan. Le conseiller Jérôme Bacon St-Onge espère prendre part aux discussions avec Québec et Ottawa. Il ne veut pas être mis devant le fait accompli .

Avec les informations de Camille Lacroix