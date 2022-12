10 annonces incontournables des Game Awards

La cérémonie des Game Awards, qui a couronné jeudi soir des titres tels Elden Ring et God of War: Ragnarök, a aussi été l’occasion d'apprendre une foule d’annonces exclusives en lien avec les jeux vidéo. En voici les grandes lignes.

Une suite à Hades

Le studio Supergiant Games a annoncé qu'il était en train de développer une suite à son jeu à succès Hades. Le dévoilement de Hades II était assorti d’une bande-annonce dans laquelle on peut avoir un aperçu de la jouabilité, de la musique et des visuels, qui sont semblables au premier titre.

Hades II s’enracine dans le monde souterrain du mythe grec , selon ce qu’on peut lire sur sa fiche Steam.

Le jeu sera par ailleurs offert en accès anticipé. Les détails seront connus en 2023.

De nouvelles images de Super Mario Bros. Le film

Voilà déjà la troisième fois que des images sont dévoilées pour le très attendu Super Mario Bros. Le film, mettant en vedette une généreuse poignée de vedettes hollywoodiennes, qu'on pense à Chris Pratt ou à Jack Black.

Cette fois-ci, on a pu voir dans un aperçu la personnalité amusante du personnage de Toad, qui accompagne Mario au Royaume Champignon, jusqu’au château de Peach.

Le film prendra l’affiche le 7 avril prochain.

Le prochain jeu de FromSoftware

FromSoftware, qui a remporté le prix du meilleur jeu de l’année avec Elden Ring, a dévoilé une bande-annonce du nouveau titre ambitieux sur lequel le studio travaille, soit Armored Core VI: Fires of Rubicon.

La série Armored Core ne compte aucun nouveau jeu depuis une dizaine d’années, ce qui en fait un titre très attendu par ses fans.

La sortie du jeu est prévue en 2023, et le titre sera offert sur PC, ainsi que sur les consoles PlayStation 4 et 5 et les Xbox Series X/S et One.

Un nouvel aperçu de Final Fantasy XVI

Les fans de la série Final Fantasy ont pu voir un aperçu vidéo du prochain titre, Final Fantasy XVI, annoncé en 2020. Les images  (Nouvelle fenêtre) – présentées par le directeur du jeu, Naoki Yoshida, de Square Enix – étaient à ce point sanglantes qu’elles sont assorties d’un avertissement.

Square Enix a finalement fixé au 22 juin 2023 la date de sortie du jeu, une exclusivité de la PlayStation 5.

Le prochain jeu d'Hideo Kojima

Le réalisateur Hideo Kojima, ex-employé de Konami, a annoncé officiellement qu’il travaille sur le prochain jeu de Death Stranding et a dévoilé une bande-annonce lors de la cérémonie des Game Awards jeudi soir.

Les artistes Norman Reedus et Léa Seydoux reprennent leurs rôles du premier opus, et le réalisateur a également indiqué qu’Elle Fanning et Shioli Kutsuna faisaient partie de la distribution.

On ne connaît pas la date de sortie du jeu, qui sera offert sur la console PlayStation 5.

Une extension pour Horizon Forbidden West

Le jeu à succès Horizon Forbidden West, de Guerrilla Games (sorti en février 2022), se dote d’une extension majeure, appelée Burning Shores, qui sera exclusive à la console PlayStation 5.

L’action se déroulera notamment à Los Angeles, si l’on en croit l’immense panneau défraîchi Hollywood vu sur une colline, dans ce monde postapocalyptique.

Les joueurs et les joueuses pourront la télécharger à partir du 19 avril prochain.

Une extension pour Cyberpunk 2077

Le studio polonais CD Projekt Red a aussi dévoilé une extension à son jeu Cyberpunk 2077, qui connaît un parcours en montagnes russes depuis sa sortie en décembre 2020.

L’extension porte le nom de Phantom Liberty et mettra en vedette l’acteur Idris Elba aux côtés de Keanu Reeves, selon ce qu’on a pu voir dans la nouvelle bande-annonce montrée jeudi soir.

L'acteur Idris Elba a notamment joué dans plusieurs films de l'univers Marvel. Photo : shutterstock/Twocoms

L’acteur incarnera le personnage de Solomon Reed, et l’intrigue se déroulera dans un tout nouveau quartier de Night City, selon un gazouillis du studio polonais, qui promet aussi un suspense d’espionnage .

L’extension sera offerte sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S ainsi que sur PC. Les consoles PlayStation 4 et Xbox One, sur lesquelles on peut jouer à Cyberpunk 2077, ne seront pas compatibles avec Phantom Liberty.

Le jeu Diablo IV a une date de sortie

Les joueurs et les joueuses l’attendent depuis longtemps : après plusieurs scandales liés au climat de travail et des allégations de harcèlement sexuel du côté Blizzard, Diablo IV sortira finalement le 6 juin prochain.

La cérémonie des Game Awards a été l’occasion de dévoiler en avant-première une nouvelle bande-annonce sanglante  (Nouvelle fenêtre) du jeu très attendu.

Une date de sortie aussi pour Street Fighter 6

Les joueurs et les joueuses seront de retour dans l’arène le 2 juin prochain, date de sortie prévue du jeu Street Fighter 6 de Capcom.

Dans une bande-annonce colorée, on a pu voir de nouveaux personnages qui se joindront au combat, soit Dee Jay, Manon, JP et Marisa. Un aperçu de l’intrigue du jeu a aussi été présenté.

Le jeu sera lancé sur Xbox, PlayStation et PC au printemps.

Un nouveau mode cachette dans Among Us

À compter de ce vendredi, les adeptes du jeu Among Us, du studio indépendant InnerSloth, auront accès à un nouveau mode de jeu, cache-cache, qui avait d’abord été annoncé en 2021.

De nouveaux choix de costumes s’ajoutent à la collection, de même que la possibilité de caresser son animal de compagnie. InnerSloth mentionne aussi de nouvelles surprises pour survivre .

