Début du camp de sélection d’Équipe Canada junior à Moncton

Après avoir annoncé la venue de 29 joueurs en début de semaine, ils étaient finalement 31 à sauter sur la glace du Centre Avenir à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Le gardien Benjamin Gaudreau était le seul absent.

L’attaquant Shane Wright et le défenseur Brandt Clarke ont été libérés, comme attendu, par leur club de la LNH , le Kraken de Seattle et les Kings de Los Angeles, respectivement.

C’est incroyable d’avoir la chance de jouer dans ce tournoi, c'est un rêve de jeunesse. On a un excellent groupe de joueurs. On est ici pour gagner une médaille d’or , affirme Shane Wright qui est de retour avec l’équipe après une première expérience écourtée avec l’équipe canadienne en décembre dernier.

La petite surprise : l’attaquant Dylan Guenther a aussi été prêté à l’équipe canadienne le temps du tournoi par les Coyotes de l’Arizona, lui qui a 21 parties au compteur dans la LNH cette année, amassant 11 points au passage.

Des 32 joueurs, 10 ont remporté l’or à Edmonton lors du tournoi de 2022, qui avait été repoussé au mois d'août.

Le Canada a vaincu la Finlande en finale du championnat mondial junior de hockey, en août, à Edmonton. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

De ce nombre, Connor Bedard, le favori pour être le premier joueur repêché l'an prochain dans la LNH , aura un rôle sans doute bonifié cette année. Il avait terminé le tournoi en Alberta avec 8 points, au cinquième rang des meilleurs Canadiens.

Il sera rejoint par un autre bon espoir pour le repêchage de 2023 en Adam Fantilli. L’imposant attaquant de 18 ans s’amuse dans le circuit universitaire américain en ce début de saison avec 26 points en seulement 16 parties.

Il faut juste que je joue ma game, je me suis fait inviter pour une raison. Il va falloir que je le montre sur la glace. Il y a des gars de la LNH , des gars de d’autres ligues et juste d’aller sur la glace avec eux, t’apprends des choses , avoue Jordan Dumais, attaquant des Mooseheads de Halifax dans la LHJMQ et qui tente de se tailler une place dans l’alignement du Canada.

Une occasion de se faire valoir pour certains

En plus des jeunes espoirs qui essayeront de se forger une place dans l’uniforme canadien, d’autres jeunes joueurs tenteront de faire bonne impression cette fin de semaine.

En guise de match préparatoire, l’équipe canadienne affrontera à deux reprises une équipe étoile du Sport universitaire de l’Atlantique ( SUA ).

Souvent l’enfant oublié des ligues universitaires canadiennes, c’est une belle occasion pour le circuit de démontrer ses forces selon l’entraîneur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, Derek Cormier.

L'entraineur des Aigles Bleus de l'Université de Moncton Derek Cormier Photo : Nigel Fearon Photography

Le SUA est une super de bonne ligue. Le calibre est là et c’est quelque chose qu’on veut montrer au monde. C’est un super de circuit, ici, mais on va quand même jouer contre les meilleurs joueurs de 20 ans au Canada. Ça va être un bon challenge , affirme celui qui sera derrière le banc comme entraîneur-adjoint de l’équipe étoile.

« On veut quand même arriver là avec une équipe prête à jouer contre des juniors. On sait qu’il y a des joueurs qui se battent pour leur place et que ce sera des games vraiment intenses et il faut être prêts pour ça. » — Une citation de Derek Cormier, entraineur des Aigles Bleus de l'Université de Moncton

Pour Vincent Deslauriers, capitaine des Aigles Bleus, une bonne performance dans ces deux parties pourrait ouvrir des portes pour son futur.

Il va y avoir beaucoup de personnes là qui vont nous regarder. C’est peut-être jouer en Europe, dans l' ECHL ou dans la AHL . J’ai vraiment hâte de voir ce qui va ressortir de ça, mais je vais donner mon 100 % , annonce l’ancien du Drakkar de Baie-Comeau et du Phoenix de Sherbrooke.

Le capitaine des Aigles Bleus Vincent Deslauriers en est à sa dernière année universitaire avec l'équipe. Il est un des 3 joueurs du Bleu et Or qui affrontera une sélection de joueurs participant au camp de sélection d'équipe Canada junior. Photo : gracieuseté de Normand Léger

C’est sur que les joueurs sont ici pour faire leurs études, mais en même temps il y en a beaucoup qui veulent jouer pro après. Je pense qu’avec cette chance de se faire voir dans le monde du hockey, ça donne la chance à nos joueurs de poursuivre leur carrière après , ajoute Derek Cormier, qui a lui-même joué de nombreuses années en Europe.

Les matchs préparatoires entre l’équipe étoile du SUA et Équipe Canada junior ont lieu dimanche et lundi.

Hockey Canada dévoilera la liste des joueurs choisis pour le Championnat mondial junior après ces deux parties préparatoires.

Le camp canadien se déplacera ensuite à St. Stephen dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick pour quelques jours avant le début du tournoi qui prendra place à Halifax et à Moncton à partir du 26 décembre.