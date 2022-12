Le serment au roi n’est plus obligatoire à l’Assemblée nationale

Les trois députés péquistes Paul St-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé et Joël Arseneau – qui ont refusé de prêter allégeance au roi lors de leur assermentation en octobre dernier – pourront ainsi siéger au Salon bleu dès la reprise des travaux, après les Fêtes. Ces derniers s'y étaient fait refuser l'accès la semaine dernière par la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy.

C'est un beau moment pour la démocratie québécoise , a rapidement réagi le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, sur Twitter.

Le projet de loi 4 avait été déposé mardi après-midi à l’Assemblée nationale par le ministre québécois des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, qui avait promis d'agir rapidement sur le sujet.

C'est l'article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui faisait de ce serment au roi une condition essentielle pour siéger au Parlement. La loi 4 décrète que l'article 128 ne s'applique pas au Québec en s'appuyant sur l'article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui l'autorise à agir de la sorte, selon l'analyse du gouvernement.

Très bref – il ne compte qu'un seul article –, ce projet de loi stipule que seul le serment d'allégeance au peuple du Québec sera désormais requis et le seul obligatoire, l'autre devenant par le fait même facultatif.

Mardi, le ministre Roberge avait dit en point de presse ne pas anticiper de froid entre son gouvernement et le fédéral à la suite de son geste législatif de nature constitutionnelle. Et il ne craint pas d'éventuelles contestations judiciaires.

Pour la Ligue monarchiste du Canada au Québec, cette décision est décevante.

Nous ne sommes pas contents , a déclaré son porte-parole Karim Al-Dahdah en entrevue à ICI RDI. C’est un mélange de frustration, de colère et de tristesse. On pense que la loi de 1867 [...] n'est pas quelque chose qu'on devrait pouvoir modifier à la légère et de façon aussi cavalière juste pour en finir avant les fêtes. C’est un gros manque de respect pour le Canada et ses institutions.