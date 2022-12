Santé : une rencontre avec Justin Trudeau réclamée pour discuter de transferts fédéraux

Les premiers ministres des provinces et des territoires font front commun et réclament une rencontre au début de l'année 2023 avec le premier ministre du Canada Justin Trudeau pour discuter de transferts fédéraux en santé.

Les premiers ministres sont réunis de façon virtuelle dans le cadre d'une réunion du Conseil de la fédération, dont l'hôte de la rencontre est la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson.

Le fédéral a un important rôle à jouer comme partenaire financier fiable, engagé à jouer son rôle en fournissant du financement adéquat et stable dans le programme des transferts fédéraux en santé , dit-elle.

On a commencé à partager les coûts 50-50. [...]On doit discuter de cet enjeu et le maintenir à 35 %, sur le long terme , spécifie Mme Stefanson.

L'enjeu numéro un, d'un bout à l'autre du pays, est la santé et on ne peut pas tout faire tout seul [...]On a besoin d'argent pour les soins de longue durée, les soins à domicile, les soins en santé mentale, pour traiter les dépendances, les ressources humaines et les infrastructures , lance le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.

Quand on voit les arriérés de chirurgie et une augmentation de patients dans les unités pédiatriques, on a besoin d'un partenaire financier et en ce moment on obtient 22 % du fédéral. Les provinces contribuent pour 78 % c'est inacceptable , poursuit-il.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, rappelle que pendant plus de 2 ans les premiers ministres des provinces et territoires ont présenté leur proposition sans obtenir aucune réponse concrète du fédéral .

« On ne devrait pas avoir ces discussions importantes à travers les médias. Les discussions devraient avoir lieu autour d'une table où on pourra décider du futur de nos soins de santé au pays. » — Une citation de Heather Stefanson, première ministre du Manitoba

Le premier ministre du Québec, François Legault, indique que le système de santé fait face à des enjeux importants que la pandémie a aggravés .

On travaille tous en ce moment pour innover, pour améliorer les services selon les besoins de chaque province et territoire et les besoins sont différents , affirme-t-il.