Droits de la personne : le Canada sanctionne la Russie, l’Iran et le Myanmar

Le Canada impose des sanctions contre des dizaines de fonctionnaires et d'entités de trois des pires régimes au monde en matière de droits de la personne.

Ottawa gèlera tous les avoirs canadiens détenus par 67 personnes et neuf entités en Russie, en Iran et au Myanmar, qui sont complices de violations flagrantes et systématiques des droits de la personne .

Les nouvelles sanctions incluent des responsables qui ont réprimé les manifestations contre les régimes russe et iranien, ainsi que certains médias d'État iraniens.

Le ministère russe de la Justice et la Commission électorale ont été sanctionnés, tout comme le service pénitentiaire fédéral de Russie.

Au Myanmar, les sanctions s'appliquent aux dirigeants militaires qui ont renversé le gouvernement démocratiquement élu en 2021 et qui ont aidé à armer ceux qui répriment les manifestations et les minorités.

La dignité, la liberté et la justice sont des piliers de la politique du Canada à l'étranger , a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly dans un communiqué.

Alors que le monde est témoin du piétinement des droits de la personne dans des endroits comme la Russie, l'Iran et le Myanmar, nous nous rappelons que nous ne pouvons créer un changement qu'en nous levant et en défendant les valeurs qui nous sont chères , a-t-elle ajouté.

Les sanctions ont été annoncées vendredi, à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme.

Des experts précisent toutefois qu'Ottawa n'a pas la capacité de surveiller et d'appliquer ses sanctions.

Jean-Yves Duclos interdit de séjour en Russie

Par ailleurs, la Russie a annoncé vendredi interdire l'entrée sur son territoire à 200 Canadiens, parmi lesquels le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et le président de la Banque CIBC, Victor Dodig, en riposte aux sanctions canadiennes similaires ayant visé des personnalités russes.

Il s'agit d'une décision prise en réponse à des sanctions personnelles à l'encontre des responsables russes , a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, en dénonçant la politique russophobe du régime du premier ministre canadien Justin Trudeau.

Figurent notamment sur la liste la porte-parole du Parti conservateur, Sarah Fischer; le PDG de Telesat Canada, Daniel Goldberg; le président de la Commission électorale canadienne, Stephane Perrault, ainsi que plusieurs personnalités canadiennes d'origine ukrainienne.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1400 personnes et entités se trouvant en Russie, au Bélarus ou en Ukraine, ou provenant de ces pays.

La Russie a riposté chaque fois avec des sanctions similaires.