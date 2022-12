Tous les anciens locataires du 1616 Ouellette relogés, selon la Ville de Windsor

Environ 45 résidents de l'édifice du centre-ville déplacés en raison de problèmes persistants étaient hébergés dans un refuge d'urgence géré par la Croix-Rouge au centre communautaire John Atkinson Memorial. Celui-ci devait initialement fermer lundi à 11 h, mais la Ville a repoussé cette échéance au 9 décembre.

Dans un communiqué publié vendredi, la Municipalité affirme que toutes les personnes qui étaient encore dans le refuge se sont vu offrir d'autres solutions d'hébergement sûr aujourd'hui .

Une solution temporaire

Maryann Pitts a séjourné au refuge d'urgence après avoir été évacuée de son appartement. Elle va maintenant déménager au iCheck Inn Motel situé sur l'avenue Howard. Elle envisage d'y rester jusqu'à lundi.

Pour l'instant, le déclic ne s'est pas encore produit. Je n'arrive pas à croire qu'ils retirent des gens de chez eux, qu'ils nous obligent à mettre nos animaux, vous savez, à la fourrière en quelque sorte , déplore Mme Pitts.

« Ce n'est pas normal qu'ils fassent ça. J'ai perdu mes animaux, j'ai perdu mes vêtements, mon appartement, j'ai tout perdu. » — Une citation de Maryann Pitts, locataire du 1616, avenue Ouellette

Mme Pitts dit qu'elle a des problèmes de mobilité et qu'elle est incapable de marcher facilement. Il lui a été difficile de voir ses cochons d'Inde, qui sont hébergés à la Société protectrice des animaux de Windsor-Essex.

Maryann Pitts est l'une des dernières locataires du 1616, avenue Ouellette à quitter le refuge d'urgence. Elle va déménager de façon temporaire dans un motel. Photo : CBC/Stacey Janzer

Selon elle, la Ville lui a fait visiter un appartement, mais qui ne lui convenait pas.

Je ne sais pas ce qui va sortir de tout ça , dit-elle, ajoutant qu'elle a payé son loyer pour le mois de décembre.

Après lundi, elle ne sait pas où elle ira.

La vie est dure quand on vous sort de votre propre maison , poursuit-elle.

Ordre d'évacuation toujours en vigueur

La Ville affirme qu'il existe toujours un ordre d'interdiction d'occupation pour l'immeuble de l'avenue Ouellette et qu'elle travaille avec les propriétaires et la société de gestion de l'immeuble afin que les réparations soient effectuées le plus rapidement possible.

Le mois dernier, un gestionnaire de projet de l'immeuble évacué a indiqué que les rénovations pourraient prendre jusqu'à huit mois.

Selon Marla Coffin, PDG de Marda Management, qui supervise les travaux sur la propriété, la société s'efforce d'effectuer des réparations minimales afin que les résidents puissent revenir le plus rapidement possible. Mais, elle indique qu'il y aura d'autres travaux à effectuer.

Elle précise que les locataires ne pourront regagner leur logement que si l'ordre d'évacuation de la Ville est levé.

Avec des informations de CBC