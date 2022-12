Un youtubeur de Moncton accusé de crimes sexuels contre un mineur

Stephen Blackwood, qui utilise aussi le prénom Mark, est accusé d’agression sexuelle et de contacts sexuels impliquant une personne de moins de 16 ans.

L’homme de 36 ans est youtubeur. Sa chaîne compte plus de 30 000 abonnés et ses vidéos avaient récolté plus de 15 millions de visionnements en date du 9 décembre.

Radio-Canada Acadie a appris qu’il a travaillé comme enseignant suppléant au District scolaire anglophone Est, qui englobe la région de Moncton. Le district dit qu’il ne lui est pas possible de confirmer cette information en raison d’une politique de confidentialité.

Stephen Blackwood a été arrêté à Fredericton le 10 novembre. Le 29 novembre, au palais de justice de Fredericton, il a obtenu une libération sous caution. Cette remise en liberté s’accompagnait de plusieurs conditions qui font l’objet d’un interdit de publication.

Le 2 décembre, il a été arrêté à Moncton pour ne pas avoir suivi l’une des conditions de sa libération. Lors de sa comparution portant sur cette deuxième arrestation, le 6 décembre, son avocat a demandé une évaluation psychologique de 30 jours pour déterminer si l'accusé peut être reconnu criminellement responsable de ses actes.

La demande a été retenue et Stephen Blackwood doit retourner au tribunal le 4 janvier à 11 h.