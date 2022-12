Le rappeur québécois Rymz lance Un jour de plus au paradis, son quatrième album solo

Cinq ans après son dernier album, le rappeur Rymz présente Un jour de plus au paradis, son nouvel opus, lancé sur l’étiquette Joy Ride Records.

Il avait, au cours de la dernière année, dévoilé un à un cinq extraits de l’album : Hédoniste , J’ai pas l’time , Le passé nous le dira , Hometown et Allumette . Toutes les 12 pièces de l’album sont dorénavant offertes sur les plateformes numériques, et une version physique de l'album est également en vente sur le site de Joy Ride Records.

On y trouve des collaborations de l’artiste avec Mister V, une vedette en France, mais aussi Souldia, Imposs, Farfadet, D4vid Lee, Random et Die-On.

Le rappeur, qui est originaire de Saint-Hyacinthe et dans la jeune trentaine, y explore des questions qui le touchent de près : L’adolescence et le passage vers la vie adulte, la vie d’artiste et les choix qui viennent avec [...] , peut-on lire dans un communiqué.

Rymz a également lancé vendredi un minidocumentaire présentant le processus de création de son nouvel album, accessible sur YouTube  (Nouvelle fenêtre) .