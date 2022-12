Accident d’autocar près de Jasper : la GRC ne déposera pas d’accusation criminelle

La GRC a indiqué dans un communiqué que la décision a été prise en consultation avec le Service des poursuites de la Couronne de l'Alberta.

Cette enquête complexe, tant sur le plan des faits que sur le plan de la loi, a été menée avec le plus grand sérieux , dit le communiqué.

Trois personnes ont perdu la vie, et 24 personnes ont été blessées, le 18 juillet 2020, quand un autocar Ice Explorer a quitté la voie de circulation sur la route du champ de glace Columbia, situé à environ 100 kilomètres au sud-est de Jasper. Le véhicule, qui transportait 27 personnes, a dévalé une pente et fait plusieurs tonneaux avant de s’écraser et de se retrouver sur le toit.

La GRC affirme également avoir transmis au ministère du Travail tous les documents recueillis au cours de l'enquête criminelle, comme l'exige la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Alberta.

La Commission de la santé et de la sécurité au travail de l’Alberta a porté des accusations en mai 2022 contre l’entreprise Brewster, responsable des circuits d'autocar dans le champ de glace.

Bien que la GRC soit au courant des accusations découlant de l'enquête réglementaire, les normes criminelles sont élevées, et l'enquête criminelle est indépendante, distincte et parallèle à l'enquête sur la santé et la sécurité au travail , ajoute le communiqué.

Au moins deux causes civiles demandant une indemnisation pour les survivants et les familles des victimes sont aussi en cours en lien avec le drame.