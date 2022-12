Une application mobile pour réduire votre facture d’épicerie

Avec eezly, l’utilisateur n’aura qu’à entrer sa liste d’épicerie dans l’application pour avoir accès aux meilleures aubaines, selon l’endroit où elles se trouvent. Au dire de M. Dallaire, avec un budget de 1000 $ par mois, il serait possible d’économiser jusqu’à 25 %.

« Ce qui est intéressant, c’est qu’on peut comparer les produits entre eux dans chacune des épiceries et avec la liste produite par le client. On voit où sont les différences, où on économise vraiment. Et le consommateur sauve aussi du temps avec eezly, il n’est pas obligé de consulter les circulaires. » — Une citation de Philippe Dallaire, entrepreneur

Deux versions payantes seront mises en marché. Pour 20 $ par mois, la comparaison entre les aliments et les supermarchés sera illimitée.

Ça peut sembler beaucoup 20 $, mais il y a vraiment une économie du quart de la facture d’épicerie à aller chercher, et ce chaque mois, assure le Trifluvien. On a fait le test avec des influenceuses. Avec une liste de 44 produits, l’une d’elles aurait économisé 91 $ entre le supermarché le plus cher et le supermarché le moins cher! C’est vraiment surprenant.

Philippe Dallaire espère pouvoir lancer l’application eezly en mars prochain.