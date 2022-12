Un planchodrome à Thunder Bay pour connecter avec les jeunes par le sport

Le Cinema 5 Skatepark, situé dans l’ancien cinéma sur Cumberland North, ouvrira ses portes aux adeptes de planche à roulettes, de trottinette et de BMX de Thunder Bay le samedi 17 décembre

Vanessa Bowles, fondatrice et directrice générale du planchodrome et du Female Boarder Collective ( FBC ), un collectif de femmes offrant gratuitement des cours à une centaine de filles, LGBTQ et non binaires, se réjouit de l'engouement face à l'événement de lancement du projet.

« Tout le monde est super enthousiaste, beaucoup de parents, d’enfants et de jeunes sont vraiment heureux de voir ce projet se concrétiser. » — Une citation de Vanessa Bowles, fondatrice et directrice générale du FBC et du Cinema 5 Skatepark

Nous avons choisi cet espace [l’ancienne salle de cinéma] ça fait un an , explique Mme Darcis, bénévole au FBC et au planchodrome, avant d’ajouter que la construction des installations a commencé en septembre 2022.

Mmes Bowles et Darcis ajoutent que l’espace créé va au-delà de l’installation sportive.

Bien plus que du sport

C'était toujours le rêve de tout le monde , de pratiquer toute l’année, dit Mme Darcis.

Toutefois, précise-t-elle, il s’agit surtout de créer un espace sécuritaire où ils [les jeunes] sont invités à apprendre non seulement le sport de planche à roulettes, mais aussi de développer une appartenance et de vraiment découvrir leur identité.

Toute la construction du parc ainsi que la création des œuvres murales sont le fruit du travail d'une trentaine de bénévoles. La murale de Ryan Pooman se devine au fond, à gauche. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Nous voulons offrir une programmation qui aidera les filles avec différents aspects d'une industrie souvent dominée par les hommes , ajoute Mme Bowles.

En ce sens, le lieu choisi s’avère idéal selon elle, puisque la galerie d’art Definitely Superior et Superior Screen Printings occupent les salles de cinéma voisines. Elle imagine pouvoir tenir, entre autres, des ateliers de vidéo, de graphisme et d’art.

« On vise [à] créer un espace d’inclusion à tout groupe [...]. Les jeunes [...] garçons, filles ou d’autres identités : ils sont tous invités à nous joindre. » — Une citation de Katie Darcis

Mme Bowles souhaite que cet espace profite avant tout aux jeunes dans le besoin. Elle évoque sa volonté de réserver la programmation après l’école aux jeunes moins nantis.

Par ailleurs, Mme Darcis souhaite développer des programmes destinés aux communautés autochtones dans le Nord-Ouest de l’Ontario grâce à un partenariat établi avec Indigenous Sports and Wellness Ontario.

Sinon, nous avons des sessions [...] pour tous âges et pour les plus âgés les fins de semaine après neuf heures , confirme Mme Darcis. Des camps seront aussi offerts pendant les vacances de décembre et la semaine de relâche.

La filière Montréal

Alors qu’elle participait au festival Jackalope à Montréal, Mme Bowles a rencontré Sterling Downey, élu municipal à la Ville de Montréal, maire suppléant de la Ville de Verdun et, aujourd'hui, membre du conseil administratif de Cinema 5 Skatepark.

Fort de son expérience en politique municipale et de sa passion pour ce sport, M. Downey confie s’être emballé pour le projet. Quand j’ai su qu’il y avait un projet à Thunder Bay et vu que j’avais déjà travaillé sur des skateparks ici [à Montréal], je me suis dit que je pourrais [offrir] une certaine aide .

La contribution d'artistes locaux, comme Melissa Reid, est notable. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

M. Downey souligne l’importance inestimable que la planche à roulettes a eue dans sa vie.

« J’étais dans les gangs de rue quand j’étais jeune, mais c’est le skateboard qui m’a ressorti des gangs de rue. » — Une citation de Sterling Downey, membre du conseil administratif de Cinema 5 Skatepark .

Aujourd’hui titulaire d’un diplôme du secondaire, il est maire suppléant de la ville de Verdun et l’a été pour la Ville de Montréal. Et c’est grâce au skateboard, qui m’a donné tellement de leçons de vie , affirme-t-il sans hésiter.

Il se dit particulièrement interpellé par les problèmes de gangs de rue à Thunder Bay et espère que l’ouverture d’un planchodrome permettra aux jeunes de rester connectés avec des gens comme Vanessa [Bowles] pour s’assurer que ces jeunes-là, on ne les échappe pas .