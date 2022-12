Loto Atlantique offre des paris sur les combats de l’UFC malgré une controverse

La Société des loteries de l’Atlantique n’imitera pas ses homologues de l’Ontario et de l’Alberta, qui ont récemment interdit les paris sportifs sur les combats organisés par l’UFC. Loto Atlantique dit être satisfaite des mesures prises par ce promoteur dans la foulée d’une controverse récente.

Le monde des arts martiaux mixtes a été ébranlé au cours des dernières semaines par des allégations de paris suspicieux. Les soupçons ont fait surface peu avant un gala présenté par l’Ultimate Fighting Championship ( UFC ) à Las Vegas le 5 novembre.

Au cours des heures qui ont précédé l’événement, des tendances suspectes ont été détectées dans les paris sur le combat opposant Darrick Minner à Shayilan Nuerdanbieke. Des enquêtes ont ensuite été lancées et un entraîneur a été suspendu par la commission sportive de l'État du Nevada.

Les autorités de l’Ontario et de l’Alberta ont interdit aux exploitants de jeux de leur province d’offrir et d’accepter des paris sportifs sur les combats présentés par l’UFC. Photo : Getty Images / Alex Menendez

Les autorités de l’Ontario et de l’Alberta n’ont pas tardé à réagir. Elles ont interdit aux exploitants de jeux de leur province d’offrir et d’accepter des paris sportifs sur les combats présentés par l’ UFC .

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a expliqué sa décision par des préoccupations concernant la non-conformité à ses exigences en matière d’intégrité des paris . Ces exigences visent entre autres à protéger les parieurs contre les manipulations et le trucage d’événements.

Contrairement aux normes du registrateur, l’ UFC n’interdit pas à tous les initiés de parier sur les événements de l’ UFC , ce qui pourrait inclure les entraîneurs, gérants, préposés, entraîneurs sportifs, professionnels de la santé ou autres personnes ayant accès à des informations non publiques d’un athlète , affirme la Commission dans un communiqué de presse.

Statu quo dans les provinces de l’Atlantique

Radio-Canada Acadie a contacté la Société des loteries de l’Atlantique pour savoir quelle approche elle va adopter dans ce dossier.

Son stratégiste des communications, Greg Weston, nous a répondu que Loto Atlantique a évalué la situation immédiatement et qu’elle a été satisfaite des mesures décisives et rapides adoptées par l’ UFC .

La Société des loteries de l'Atlantique ne fera pas de modifications sur ses paris sportifs de l'UFC. Photo : Radio-Canada

Nous continuons de [surveiller] tous les événements offerts par l’entremise de [la plateforme en ligne de Loto Atlantique] Pro-Line , affirme-t-il.

Il ajoute que Loto Atlantique impose un plafond de 100 $ par pari, ce qui est très bas comparativement aux standards de l’industrie et que Pro-Line cesse rapidement d’offrir des paris lorsqu’une hausse disproportionnée des activités est détectée.

Que s’est-il passé au juste en marge du combat impliquant Darrick Minner ?

Selon CBC , plusieurs personnes chargées d’accepter les paris ont signalé des tendances suspicieuses au cours des heures qui ont précédé le combat opposant Darrick Minner à Shayilan Nuerdanbieke.

En gros, une quantité anormalement élevée d’argent a été pariée sur la possibilité que Shayilan Nuerdanbieke l’emporte tout court ou qu’il gagne dès le premier round.

Un fait surprenant, vu que les trois combats de cet athlète dans l’ UFC avaient tous duré trois rounds complets, pour une durée totale de 15 minutes. Finalement, son quatrième combat a été expéditif.

Darrick Minner a semblé se blesser très rapidement et a été battu par K.O. technique en seulement 67 secondes.

Darrick Minner est au coeur d'une controverse entourant les paris sportifs. Photo : Getty Images / Carmen Mandato

Cela a soulevé des questions à savoir si Darrick Minner s’était blessé avant le début du combat et si des initiés avaient utilisé des informations privilégiées pour faire des paris sportifs.

Des enquêtes ont par la suite été lancées, notamment par la Nevada State Athletic Commission ( NSAC ), qui est responsable de la supervision des sports de combat dans cet État américain.

La NSAC a suspendu le permis de l’entraîneur de Darrick Minner, James Krause, en attendant la conclusion de son enquête.

James Krause est lui-même un combattant de l’ UFC et entraîneur-chef de Glory MMA , un important gymnase d’arts martiaux mixtes situé dans l’État du Missouri. De plus, il animait jusqu’à récemment un balado et un canal sur la plateforme de messagerie Discord dans lesquels il faisait des recommandations de paris sportifs.

James Krause est un combattant et un entraîneur-chef de Glory MMA, un important gymnase d'arts martiaux mixtes. Photo : zuffa llc via getty images / Josh Hedges

Le 2 décembre, l’ UFC en a rajouté. Elle a publié un communiqué de presse qui a eu l’effet d’une bombe dans le monde des arts martiaux mixtes.

Dès maintenant, les combattants qui choisissent de continuer à être entraînés par [James] Krause ou qui continuent de s’entraîner dans son gymnase ne pourront pas participer à des événements de l’ UFC en attendant la conclusion de l’enquête gouvernementale.