Une cinéaste de Tingwick remporte deux prix à la Course des régions 2022

Grâce à son documentaire Tant qu'il y aura des fleurs, Elisabeth Marcoux a remporté deux prix lors de la finale pancanadienne de la Course des régions 2022. La photographe documentaire et cinéaste repart avec les prix Coup de cœur de l'événement et Excellence remis par le Festival Cinéma du monde de Sherbrooke.

Je ne me suis pas remise de mes émotions! Je suis tombée en congé de maternité presque en même temps. J'ai fait tout le projet enceinte! affirme la jeune femme de Tingwick, au Centre-du-Québec.

« Avec le sujet que j'ai choisi, celui d'aller voir Marie-Pier qui a une ferme florale et qui donne naissance à de la beauté, je trouvais que ça allait bien avec ce que je vivais présentement aussi! » — Une citation de Elisabeth Marcoux, cinéaste

Éloge à la lenteur

Son documentaire est un portrait sobre et fort joli de Marie-Pier Villeneuve de la ferme florale Tant qu'il y aura des fleurs située à Tingwick. Son approche du travail comme son rapport à la terre, empreint de respect, sont très bien rendus dans la lentille d'Elisabeth Marcoux.

On découvre sa philosophie de revenir à l'essentiel, de prendre le temps, de prendre soin par le biais des fleurs, et de prendre le temps de vivre au rythme des saisons. [ ...] C'est vraiment un appel à la lenteur , explique la cinéaste.

Pour elle, le documentaire représente une façon intimiste de découvrir les gens. Moi, c'est vraiment l'approche humaine derrière le documentaire. Il y a aussi de dénoncer des enjeux ou de sensibiliser sur des enjeux, pour moi, c'est important aussi , affirme-t-elle.

Course des régions

Neuf documentaires ont été présentés lors de la finale pancanadienne de la Course des régions 2022 qui s’est déroulée récemment à Sherbrooke. Des films qui ont été réalisés par des cinéastes émergents provenant de plusieurs régions du Québec et de la francophonie canadienne. Les cinéastes devaient réaliser un court métrage documentaire d’une durée de douze minutes maximum, et ce dans un délai de six semaines.

« C'est l'fun de faire le projet, de le réaliser, mais là, c'est vraiment une belle étape de pouvoir le diffuser et de faire connaître les belles personnes que je rencontre. » — Une citation de Elisabeth Marcoux, cinéaste

Les gens seront invités à voter pour leur documentaire favori, en janvier prochain, puisque la grande finale sera diffusée sur la page Facebook de l'événement. Un vote en ligne sera comptabilisé et le Prix du public sera dévoilé, prix accompagné d'une bourse de 1000 $. Elisabeth Marcoux signera peut-être un triplé!