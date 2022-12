2022, l’année des griefs politiques en Alberta

L’année commence avec les récriminations de milliers de personnes opposées à l’obligation vaccinale des camionneurs qui doivent franchir la frontière canado-américaine. De nombreux Albertains se joignent au convoi vers la capitale fédérale, dont au moins un député albertain, Todd Loewen. La manifestation s’enlise, au point qu'il faudra trois semaines et le recours à la Loi sur les mesures d’urgence pour déloger les récalcitrants qui paralysent le centre-ville d’Ottawa.

Pendant ce temps, des manifestants décident, pour les mêmes raisons, de bloquer le poste frontalier de Coutts, en Alberta, pendant deux semaines. Le 13 et le 14 février, la GRC procède à 12 arrestations et saisit une grande quantité d’armes, de munitions et de gilets pare-balles. Cela crée une onde de choc qui donne le coup fatal à la manifestation, qui se disperse rapidement par la suite. Des accusations criminelles sont ensuite déposées contre quatre hommes.

Le convoi de camionneurs bloquait l'autoroute menant au poste frontalier de Coutts, entre l'Alberta et le Montana. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Sous la pression de ces manifestants et de la base conservatrice, le premier ministre Jason Kenney annonce la fin du passeport vaccinal en Alberta. Celui-ci était en vigueur depuis le mois de septembre. Jason Kenney annonce également un calendrier très rapide de fin des autres mesures sanitaires pour le début du mois de mars, ce qui ravive l'inquiétude de la communauté médicale, alors que la pandémie de COVID-19 ne semble pas être terminée.

Ancien adversaire de Jason Kenney dans la course à la chefferie du Parti conservateur uni (PCU), Brian Jean est élu député de Fort McMurray-Lac La Biche lors d'une élection partielle à la mi-mars. Le candidat fait campagne contre son propre chef, l’appelant à démissionner à plusieurs reprises. Il mobilise les troupes conservatrices contre le premier ministre.

L’ancien chef du Parti Wildrose, Brian Jean, est réélu sous la bannière conservatrice unie dans une élection partielle. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Acculé au mur par sa base militante très mécontente, Jason Kenney accepte de devancer le vote de confiance auquel il doit se soumettre. Il le remporte de justesse, avec 51,4 % des voix. Estimant ne pas avoir la légitimité nécessaire, il annonce sa démission comme chef du Parti conservateur uni (PCU) le soir même. Le résultat confirme la profonde division au sein des troupes conservatrices et lance une nouvelle course à la chefferie.

Les partisans conservateurs sont sous le choc au moment où Jason Kenney annonce sa démission. Photo : La Presse canadienne / Dave Chidley

Candidate à la succession de Jason Kenney à la tête du PCU , Danielle Smith présente pour la première fois son idée de projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta. Elle affirme qu’il permettrait à la province de ne pas appliquer des lois et des politiques fédérales, une idée jugée inconstitutionnelle par plusieurs. L'idée plaît toutefois beaucoup aux conservateurs en milieu rural, et Danielle Smith est propulsée à l'avant-plan de la course à la chefferie.

Le pape François commence sa visite d’une semaine au Canada en Alberta, la province ayant compté le plus de pensionnats pour Autochtones au pays. Il réitère ses excuses aux Autochtones victimes de sévices physiques, psychologiques et sexuels dans ces pensionnats pour les crimes commis par de nombreux chrétiens envers eux . Ces excuses ont été bien accueillies par certains, mais jugées incomplètes par d’autres.

Le pape François a béni l'eau du lac Ste. Anne, lieu sacré pour les Autochtones, à son arrivée au lieu de pèlerinage lors de son séjour en Alberta. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Les membres du PCU se prononcent enfin : Danielle Smith l’emporte devant six adversaires au dernier tour du scrutin de la course à la chefferie, autre signe d’un parti profondément divisé. C’est une remontée politique spectaculaire pour celle qui a quitté la politique dans la disgrâce, il y a huit ans, après être passée des rangs de l’opposition à ceux du gouvernement. Sa campagne était basée sur la défense des personnes non vaccinées et sa volonté de se tenir debout face aux ingérences d’Ottawa .

Danielle Smith a effectué une remontée politique spectaculaire en remportant la chefferie conservatrice unie. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Danielle Smith devient la troisième femme première ministre de l’Alberta. Son début de mandat est toutefois difficile. Lors de sa première conférence de presse après son assermentation, elle crée la controverse en affirmant que les personnes non vaccinées sont les plus discriminées qu’elle ait vues de sa vie. Elle devra aussi s’excuser rapidement d’avoir véhiculé des propos associés à la propagande russe.

Danielle Smith dépose son projet de loi tant attendu et il surprend par l’étendue des pouvoirs qu’il confère au Cabinet. Plusieurs le voient comme antidémocratique et potentiellement inconstitutionnel. Le projet de loi finit par être adopté dans la nuit du 7 au 8 décembre, avec quelques amendements pour tempérer ces pouvoirs extraordinaires. Si Ottawa ne veut pas répondre à la provocation, les Premières Nations sont prêtes à contester en cour cette loi qui pourrait violer leurs droits découlant des traités, selon elles.

Après une session législative mouvementée, il faudra attendre le début de 2023 pour voir si Danielle Smith reprendra avec autant d’intensité la bataille contre Ottawa ou recadrera plutôt son message en fonction des priorités de la population générale, soit l’inflation et la santé. L’enjeu est de taille pour Danielle Smith, qui cherchera à obtenir un véritable mandat de la part de tous les Albertains lors des élections provinciales du 29 mai 2023.