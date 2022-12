Le but de la campagne Illuminons la santé - Lumières d’espoir est d’amasser des fonds pour la Fondation, tout en égayant le quotidien des usagers et employés du centre hospitalier.

Quelque 6000 lumières, en vente au coût de 5 $, ont été installées sur ce sapin haut de plus de 20 mètres.

On espère que c’est le début d’une tradition, souligne le directeur général de la Fondation, Donald Ferland. Ultimement on aimerait développer un sentier lumineux sur le terrain de l’Hôpital. On pense que ça crée un beau lien entre le personnel de l’Hôpital et la population. Tout le monde qui passe devant va avoir une pensée pour nos malades et la Fondation.

L'ambassadrice de la campagne, Anick Veillette, a adressé quelques mots aux personnes qui s'étaient déplacées pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

À titre d’ambassadrice de cette campagne, la Fondation a fait appel à Anick Veillette, une maman de 40 ans qui combat un cancer du sein depuis cet été. Elle a vécu avec beaucoup d’émotion la cérémonie d’illumination.

Ce n’est pas moi qui a fait le gros du travail, mais c’est un super beau feeling de voir le projet se concrétiser. Je suis sûre que pour les gens hospitalisés et le personnel de la santé, ça va mettre un petit baume sur le cœur , a-t-elle confié.

Il est possible de se procurer une lumière d’espoir jusqu’au 31 décembre, au coût de 5 $. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Malgré toute l’énergie que lui demande son combat contre le cancer, Anick Veillette dit avoir retiré beaucoup de son implication auprès de la Fondation.