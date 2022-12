Pas d’augmentation de taxes pour 4 ans à Saint-Augustin

Le budget de 64,4 millions de dollars, en hausse de 5,7%, se fera sans augmenter le fardeau des propriétaires.

Le maire Sylvain Juneau estime, selon les projections, que la Ville sera en mesure d’offrir un gel de taxes jusqu’en 2027, tout en remboursant la dette d’ici 2026-2027.

Je l’avais dit en campagne, ce que je prônais, c’est de la stabilité et de la prévisibilité , indique M. Juneau.

Mais il n’était pas question de les baisser non plus. On ne veut pas de yo-yo , ajoute-t-il.

Car la municipalité se retrouve avec des surplus inégalés. Ces sommes proviennent majoritairement des 52 millions qu'elle a reçus de la Ville de Québec dans le cadre des procédures judiciaires sur les quotes-parts d'agglomération.

On a aussi vendu énormément de terrains dans le parc industriel au cours des dernières années pour plusieurs dizaines de millions de dollars , ajoute le maire.

La pénurie de terrains dans la région a amené plusieurs entreprises à se tourner vers Saint-Augustin-de-Desmaures. La municipalité a d’ailleurs vendu tous ses terrains.

Le maire Juneau se félicite aussi d’avoir ramené la confiance envers la municipalité. Les augmentations de 20-25 % ça ne marche pas , rappelle-t-il.

Les citoyens de Saint-Augustin-de-Desmaures demeurent tout de même parmi les plus taxés avec 0,97 % du 100 $ d’évaluation, mais le maire espère retourner dans la moyenne du taux de taxation d’ici quatre ans.

Dette disparue d'ici 4 ans

En plus du gel de taxes, le maire prévoit faire disparaître la dette d’ici 2026. Alors qu’elle se chiffre à 42,5 millions de dollars, elle descendra à 36 millions à pareille date l’an prochain, pour ne plus exister dans quatre ans.

Le montant alloué au service de la dette sera donc considérablement diminué encore pour l’an prochain. On n’augmentera peut-être pas les revenus, mais on va réduire les dépenses.

Augmenter la canopée

Parmi les investissements prévus pour 2023, il y a ceux alloués à la plantation d’arbres qui continue d'augmenter.



De 25 000 dollars en 2021, le budget est passé à 220 000 dollars en 2022 pour finalement atteindre 750 000 dollars en 2023.