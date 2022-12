Le refuge Carrefour pour femmes a dû refuser des centaines de femmes et a besoin d’aide

La maison de transition Carrefour pour femmes, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, manque de ressources et elle demande l’aide de donateurs pour répondre aux besoins de personnes en détresse et de leurs enfants.

Par manque de place, ce refuge n’a pu accueillir 400 femmes qui avaient besoin d’aide au cours des six derniers mois.

Le temps presse en cette fin d’année, selon la directrice adjointe, Tammy Daigle.

Ça fait 12 ans que je suis avec Carrefour pour femmes. Le mois de décembre, c’est le plus gros mois qu’on a ici. On a beaucoup de femmes et d'enfants. On prépare Noël. C’est beaucoup. On fait des dons et de la nourriture , explique Mme Daigle.

Tammy Daigle, directrice adjointe du refuge Carrefour pour femmes. Photo : Radio-Canada

Environ 117 femmes victimes de violence familiale et d’agression sexuelle ont trouvé refuge à Carrefour pour femmes au cours des six derniers mois.

Un refuge complet

Il s’agit du plus grand refuge pour les victimes de violence conjugale et d’agression sexuelle dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, et il affiche complet : 25 femmes et 17 enfants sont entièrement pris en charge en ce moment.

Les besoins sont énormes, vraiment, parce que quand on regarde les coûts pour subvenir aux besoins de ces femmes-là, ça nous coûte à peu près 80 $ par jour, 575 $ par semaine et 2500 $ par mois. Donc, les dons financiers, monétaires sont définitivement les bienvenus , souligne Rushmika Sonah, gestionnaire du programme Nouvel espoir.

Rushmika Sonah, gestionnaire du programme Nouvel espoir chez Carrefour pour femmes. Photo : Radio-Canada

Carrefour pour femmes accepte aussi des dons de biens et de services. L’organisme a aussi besoin de bénévoles pour des services de nettoyage et de cuisine afin d’appuyer sa trentaine d’employés quotidiennement à l'œuvre pour le bien-être des personnes hébergées.

On a des personnes spécialisées pour s'occuper de femmes en statut d’immigrante et de réfugiée. On a des personnes spécialisées pour s’occuper des projets de conseil, des services de conseil. [...] On a des personnes spécialisées pour vous guider à trouver un emploi ou trouver quelque part où rester. On a des personnes spécialisées pour les jeunes, définitivement pour les enfants , explique Mme Sonah.

Les femmes que le Carrefour pour femmes n'a pas pu aider n’ont pas été abandonnées à leur sort pour autant. Mme Sonah souligne qu’elles ont été référées à d’autres services et à des personnes qui pouvaient les aider.

Récemment, Carrefour pour femmes a même ouvert 28 espaces supplémentaires pour des femmes célibataires.

D’après le reportage de Babatundé Lawani