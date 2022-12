Fabriquer des bonhommes pour le bonheur des randonneurs

Ces bonhommes sont disposés le long d’un parcours bien balisé de deux kilomètres qui emprunte les sentiers de la martre, de la moufette, du pékan et du pic.

Début de la liste Album photo de 6 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 L'escargot Aller à l'image 1 Le flûtiste Aller à l'image 2 Le planchiste Aller à l'image 3 Le rodéo Aller à l'image 4 Le pianiste Aller à l'image 5 La chute du raquetteur 1 / de 6 L'escargot Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 6 L'escargot Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Image 2 de 6 Le flûtiste Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Image 3 de 6 Le planchiste Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Image 4 de 6 Le rodéo Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Image 5 de 6 Le pianiste Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Image 6 de 6 La chute du raquetteur Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir Fin de la liste Album photo de 6 éléments. Retour au début de la liste?

M. Boivin, qui enseigne la foresterie au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, s’est mis à confectionner ses premiers bonhommes à la suite d’une demande spéciale de sa fille.

À l’origine, c’est ma fille qui m’a demandé de faire un renne qu’elle avait vu devant une maison. Alors j’ai commencé par faire un renne en plein été, en vue de Noël, et j’ai aimé ça. Alors je me suis mis à faire d’autres bonhommes durant l’été. Rendu à l’automne, je ne savais plus quoi faire avec les bonhommes, alors je les ai mis dans la forêt [au lac Rouyn] et les gens aimaient ça, alors j’ai continué à en fabriquer , raconte-t-il.

L'observation des mésanges est possible tout au long du parcours des bonhommes. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Sa principale motivation pour continuer, Jean Boivin la trouve chez les familles qui viennent s’émerveiller dans le toujours plus populaire parcours des bonhommes .

« C’est le plaisir que j’ai quand je viens marcher le sentier et que je viens installer des bonhommes, tous les gens qui me remercient et qui me disent qu’ils sont heureux de ça. C’est surtout de voir les enfants, qui se promènent et qui ont l’air d’aimer ça. Le fait que ça les fasse sortir, je trouve ça intéressant! » — Une citation de Jean Boivin

Pour fabriquer ses figurines format géant, M. Boivin utilise du bois récupéré sur ses terres, ou encore sur des arbres morts trouvés dans la forêt du lac Rouyn. Il assemble ensuite les morceaux dans son tout petit atelier, situé dans le sous-sol de sa maison.

L'un des 70 bonhommes fabriqués par Jean Boivin. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Bien qu’il se serve parfois d’Internet pour peaufiner certains détails, l’inspiration pour la création de ses personnages lui vient en majorité de sa propre imagination.

Je n’ai aucune idée d’où ça me vient… En fait, oui! À un moment donné, j’écris sur une feuille que je vais faire un skieur, un planchiste ou un pianiste. Je pars sur Internet pour voir quelles peuvent être les positions de ces bonhommes-là. Des fois, ce sont des bonhommes complètement flyés, mais c’est parce que je regarde la loupe ou le morceau de branche et qu’ils m’inspirent de faire telle ou telle chose , explique Jean Boivin.

Qu’est-ce qu’une loupe? Les loupes sont des excroissances de forme arrondie que l’on peut apercevoir sur les troncs ou les grosses branches des arbres. Elles sont dues à une multiplication anormale des cellules de l’arbre à un endroit donné. Il s’agit en quelque sorte de tumeurs bénignes qui n’affectent pas la croissance de l’arbre.

Le passionné précise qu’une fois terminés, les bonhommes ne peuvent être installés n’importe où le long du parcours.

Jean Boivin doit trouver des endroits appropriés pour installer ses bonhommes. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’est ça qui est compliqué. Disons que je veux un skieur, je vais chercher un arbre tombé sur un autre arbre et qui fait une belle pente. Il y en a d’autres, j’appelle ça des pics, c’est qu’on coupe un arbre mort à environ cinq pieds de haut, donc un arbre qui pourrait être dangereux pour les gens et on installe un bonhomme dessus , détaille-t-il.

Début de la liste Album photo de 6 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Le pêcheur Aller à l'image 1 La créature Aller à l'image 2 Perdre la tête Aller à l'image 3 Portage Aller à l'image 4 L'archer Aller à l'image 5 Paix pour l'Ukraine 1 / de 6 Le pêcheur Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 6 Le pêcheur Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Image 2 de 6 La créature Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Image 3 de 6 Perdre la tête Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Image 4 de 6 Portage Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Image 5 de 6 L'archer Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Image 6 de 6 Paix pour l'Ukraine Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir Fin de la liste Album photo de 6 éléments. Retour au début de la liste?

Devant la popularité croissante du parcours des bonhommes, Jean Boivin a entrepris d’entretenir ses créations afin d’allonger leur durée de vie.

Au début, je disais que c’était juste une année que je mettais mes bonhommes en forêt et que c’était fini. Mais vu que les gens aimaient ça, je me suis demandé ce que je pourrais faire pour les préserver. Alors j’ai acheté du vernis en canne et j’ai aspergé deux fois chaque bonhomme. Ceux que je fais maintenant, je mets du vernis avant de les installer. Sinon, c’est de l’entretien. Des fois, il y a des yeux qui arrachent que je dois reposer, des retouches de peintures ou d’autres petites réparations à faire , énumère-t-il.

Le parcours des bonhommes est identifié en brun sur la carte des sentiers du lac Rouyn. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Aux familles qui reçoivent parents et amis en Abitibi-Témiscamingue pour la période des Fêtes, M. Boivin lance une invitation toute particulière.