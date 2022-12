Affaire Simon Houle : la Cour d’appel prend le dossier en délibéré

La Cour d’appel, qui a été saisie par le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui conteste l’obtention d’une absolution conditionnelle par l’agresseur sexuel Simon Houle, a annoncé vendredi qu’elle prend l’affaire en délibéré et qu’elle rendra sa décision à une date indéterminée.

Simon Houle, un ingénieur de 31 ans, était accusé d’avoir agressé sexuellement et photographié les parties intimes d’une de ses amies intoxiquée par l'alcool en avril 2019, dans un appartement de Trois-Rivières.

L'accusé, qui avait plaidé coupable aux accusations portées contre lui, s'était vu accorder une absolution conditionnelle afin de lui éviter la prison et de lui permettre de continuer à voyager pour son travail.

Cette décision avait soulevé un tollé dans l’opinion publique, d’autant plus que l’accusé avait admis lors du processus judiciaire avoir déjà commis des gestes semblables par le passé sur une autre femme.

Le DPCP , qui réclamait une peine de 15 à 18 mois de prison pour Simon Houle, avait fait appel de la décision rendue par le juge de la Cour du Québec, Matthieu Poliquin.

En octobre dernier, l’avocat de Simon Houle, Me Pierre Spain, a fait valoir que la décision du juge Poliquin était fouillée et très étoffée par une nombreuse jurisprudence et que rien dans ce jugement ne révèle, selon lui, une erreur de principe .

Selon la défense, le public, s’il était bien informé de tous les éléments pris en considération par le juge, comprendrait qu'il ait bénéficié d'une absolution dans cette affaire hautement médiatisée.

Un public bien informé, ce n'est pas un public qui a lu et entendu dans les médias qu'un ingénieur accusé d'agression sexuelle a obtenu une absolution pour lui permettre de voyager dans le cadre de son emploi , a écrit l'avocat de M. Houle.

Le DPCP , de son côté, soutient que la décision du juge Poliquin suggère une vision réductrice de la gravité réelle des crimes commis par Simon Houle.

Alors que l'agression s'est échelonnée sur au moins 24 minutes, comme en font foi les neuf photos prises par l'accusé dans trois pièces différentes de l'appartement où s’est déroulée l’agression, le juge Poliquin mentionne que le crime s'est déroulé somme toute rapidement. Une erreur, selon le DPCP , qui y voit plutôt l'acharnement de l'agresseur face à une victime qui tentait de fuir son agresseur.

À la fin de l'été, Simon Houle a de nouveau fait parler de lui après avoir été accusé par une enseignante des Laurentides de lui avoir fait des attouchements sans son consentement dans un bar de Cayo Coco, à Cuba.

Les faits se seraient produits au début de juillet, soit moins d'un mois après avoir obtenu l'absolution conditionnelle au cœur de cette affaire.

La Cour d’appel doit rendre sa décision à une date qui n’a pas été annoncée au terme des audiences qui ont pris fin ce vendredi.