Un nouveau complexe de garderies en construction à Jonquière

D'ici mars 2023, deux bâtiments d'environ 550 mètres carrés chacun seront construits.

Deux garderies de Jonquière de 80 et de 50 places vont y déménager et un nouveau service de garde pour les bébés de moins de 18 mois sera construit. Jusqu'à neuf emplois pourraient être créés grâce à ce projet.

Nous allons rapatrier la garderie Les Petites Étoiles du boulevard Harvey ainsi qu’une autre qui se nomme Leurs premiers pas vers l’univers qui est actuellement dans l’ancien Potvin & Bouchard de Jonquière en plus d’intégrer une nouvelle installation. [...] Les deux bâtiments vont communiquer ensemble avec une cuisine commerciale qui va alimenter les trois garderies qui sont sur place , explique la directrice générale des Garderies les Étoiles, Virginie Cleary.

La coquille en construction du complexe de garderies au coin du boulevard René-Lévesque et de la rue de l'Énergie à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Chaque garderie demeura indépendante et aura ses accès uniques, une norme exigée par le ministère de la Famille. L’objectif, avec le regroupement, est de faciliter la gestion au quotidien, selon la directrice.

« Nous sommes des entreprises de services, nous avons besoin de beaucoup de main-d'œuvre. En centralisant, nous pourrons nous entraider s’il y a des éducatrices malades. » — Une citation de Virginie Cleary, directrice générale des Garderies les Étoiles

Dans la majorité des CPE du Saguenay, plus de la moitié des enfants en attente ont moins de 18 mois. Les besoins sont donc urgents pour les poupons.

« En ce moment, c'est vraiment gagner à la loterie de trouver une place poupon, surtout une place poupon subventionnée. » — Une citation de Virginie Cleary, directrice générale des Garderies les Étoiles

Un besoin criant partout

Dans l'arrondissement de Chicoutimi, la situation est moins réjouissante pour le CPE Les Petits-Cailloux. Le ministère de la Famille a décliné sa demande de construire une nouvelle installation de 88 places pour les employés du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (CSSRS).

On n’a pas eu de raison, c’est très flou. Nous sommes déçus de ne pas voir ces places-là. Nous sommes toujours en pourparlers avec les gestionnaires du CSSRS parce qu’ils veulent vraiment des places pour leurs employés , indique le directeur général du CPE Les Petits Cailloux, Stéphane Claveau.

L'une des solutions envisagées serait d'ajouter une trentaine de places au CPE du pavillon Laure-Conan. Une demande sera faite dans un futur appel de projets.

On a plusieurs téléphones de parents qui se cherchent un service de garde. On y tient à ces projets. On va sûrement relancer les députés de la région , dit-il.

Il craint que l'attribution des places en garderie basé sur une meilleure accessibilité aux enfants à besoins particuliers ait pour effet d'allonger les listes d'attente tout en augmentant les responsabilités des éducatrices.

On devrait avoir tous les mêmes critères pour les services de garde, toutefois, s'ils désirent qu'on intègre plus de familles vulnérables et besoins particuliers, il va falloir qu'on aille les ressources pour offrir le service à ces enfants-là pour soutenir notre personnel éducateur au quotidien , conclut Stéphane Claveau.

D'après le reportage de Roby St-Gelais