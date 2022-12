Les employés de la MRC de Pontiac ratifient leur nouvelle convention collective

Celle-ci était échue depuis le 31 décembre dernier et les négociations achoppaient, notamment, sur la question financière.

Finalement, les deux parties sont arrivées à une entente qui a été présentée et entérinée par les membres du SFPQ , le 5 décembre.

La dernière offre [patronale] qu'on avait sur la table tournait autour de 13,25 % sur cinq ans [...], mais on avait deux jours fériés : une journée pour la Fête de la famille et une journée pour la fête de l'employé. Les gens avaient refusé cette offre patronale là, en disant : nous ce qu'on veut, c'est du salaire , explique Michel Girard, président régional du SFPQ pour la région Laurentides, Lanaudière et Outaouais, en entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau.

La nouvelle offre a été acceptée à 89 %, selon M. Girard. Elle prévoit une augmentation de salaire de 14,75 % sur cinq ans. En échange, les employés ont accepté le retrait des deux nouvelles journées de congé proposées par l’employeur.

Les gens sont quand même satisfaits majoritairement , souligne M. Girard.

« C’est vraiment la mobilisation des membres qui a fait qu'on est capable, aujourd'hui, de dire qu'on a une entente satisfaisante. » — Une citation de Michel Girard, président régional du SFPQ pour la région Laurentides, Lanaudière et Outaouais

Selon le président régional du SFPQ , c’est la journée de grève du 23 novembre qui a permis de débloquer la situation.

Les employés ont fait des moyens de pression. On est entré dans le conseil des maires, on a dit ce qu'on voulait, on a mis de la pression sur les maires pour que, justement, la table de négociation reprenne, puis la semaine d'après, instantanément, la table de négociation a repris et on en est parvenu à une entente. [...] Malheureusement, ce n'est pas toujours plaisant, mais ça a pris ça pour faire débloquer la négociation.

