Aide médicale à mourir suggérée à des vétérans : Sean Casey veut plus de détails

Ancienne combattante et ex-athlète paralympique, Christine Gauthier est en fauteuil roulant à la suite d’une lésion de la moelle épinière. Cela fait plusieurs années qu’elle attend une rampe pour pouvoir accéder à sa maison. Elle a témoigné à la fin du mois de novembre devant le comité permanent des anciens combattants de la Chambre des communes, pour confirmer qu’un employé du ministère lui avait proposé l’aide médicale à mourir.

Je suis absolument déçu, c’est absolument terrible qu’un employé agisse comme ça. Le député de Charlottetown et membre du comité, Sean Casey, estime que l’histoire de Christine Gauthier est absolument terrible .

Le réseau Global News avait rapporté pour la première fois le 16 août qu’un employé du ministère avait discuté de l’aide médicale à mourir avec un ancien combattant. Le directeur général de l’organisme Wounded Warriors Canada, Scott Maxwell, s’était dit horrifié par cette affaire.

Un seul employé concerné

Lundi, le sous-ministre Paul Ledwell a déclaré devant le comité permanent que le ministère avait examiné plus de 400 000 dossiers individuels dans le cadre de son enquête concernant cette affaire.

Il a confirmé l’information donnée par le ministre Lawrence MacAulay en novembre : un seul employé serait concerné. Suspendu depuis, il aurait informé de manière inappropriée quatre vétérans sur la possibilité de mettre fin à leurs jours. Mais Christine Gauthier ne fait pas partie de la liste, aucune preuve matérielle n’ayant pu être trouvée pour corroborer ses dires, selon Paul Ledwell.

Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Une déclaration qui ne convient pas à Blake Richard. Le conservateur, vice-président du comité, affirme qu’il aurait connaissance de huit plaintes, ce que conteste le ministre.

C’est absolument inapproprié de spéculer sur quelque chose d’aussi important, d’aussi sérieux que ça , déclare Sean Casey. Le député estime que le ministère ne peut agir que sur des cas qui sont confirmés, qui sont vérifiés .

« Si ces choses ne peuvent pas être vérifiées, c’est irresponsable pour des politiciens de répéter ces allégations. » — Une citation de Sean Casey, député de Charlottetown

Enregistrer les conversations

Christine Gauthier a affirmé en entrevue que le conseil concernant la mort médicalement assisté lui aurait été donné verbalement, et s'est dite choquée par le démenti du ministère.

Sean Casey pense que les conversations devraient être enregistrées. À l’heure actuelle, seules les conversations initiées par les vétérans sont enregistrées, selon lui.

L’autre chose qui me préoccupe, quand on entend des personnes comme Mme Gauthier, on entend toujours juste leur version , déclare-t-il. J’aimerais beaucoup beaucoup entendre l’autre côté, les employés qui étaient impliqués dans ce dossier, poursuit-il.

« C’est impossible pour les employés impliqués de se défendre. » — Une citation de Sean Casey, député de Charlottetown

En raison des règles protégeant la vie privée des anciens combattants, les employés du ministère ne peuvent pas s’exprimer sur leur dossier, même si les vétérans le font.