Des prix alléchants, des articles jamais livrés

J'ai le groupe idéal pour toi. Je sais que tu aimes beaucoup magasiner. C'est un site qui s'appelle Les Gaspilleuses. -Julie Lurette

Julie Lurette, l'une des nombreuses victimes de Nadia Duguay. Photo : Radio-Canada

Sur le site, on trouve divers articles copiés, donc de moindre valeur, tels que des sacs à main, des trousses de maquillage, des vêtements de marques connues. On peut aussi trouver des articles électroniques authentiques, tels que des ordinateurs portatifs offerts à 725 $.

Montage graphique représentant la défunte page Facebook Les Gaspilleuses. Photo : Radio-Canada

« Un MacBook Pro, je me disais, ça se vend 1500 $. Quel beau cadeau de Noël [pour] mes deux enfants à l'université. Je me disais : "Oh my God, c'est la belle opportunité de sauver de l'argent avant Noël". Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour en acheter, mais il fallait envoyer l'argent tout de suite. » — Une citation de Julie Lurette

Une mère au-dessus de tout soupçon

Le site Les gaspilleuses a été créé par Nadia Duguay, une mère de famille qui, en raison du handicap de son garçon, a fait l’objet d’une certaine attention médiatique. Julie Lurette, qui travaille auprès des personnes handicapées, a rapidement été mise en confiance. Elle a un enfant qui a un handicap physique, donc faut qu'elle soit honnête, parce qu'elle ne peut pas se cacher.

Avec des collègues de travail, Julie Lurette s'est d'ailleurs rendue chez Nadia Duguay, au Goulet, dans la Péninsule acadienne. Elle est repartie avec plusieurs articles de mode, mais elle a dû se montrer patiente pour les appareils électroniques.

Au bout de quelques semaines, son groupe d’amies a insisté pour qu’elle donne une preuve que ces articles étaient en route : Le monde a dit : "Montre-nous un tracking number [numéro de suivi] qui prouve que les produits Apple sont en chemin. Elle a dit : "Je ne montre pas de tracking" . Le groupe de Julie Lurette lui avait remis 40 000 $. À force d’insister, elle a pu récupérer 15 000 $. Je me suis fait arnaquer. Et solide, à part de ça.

Melissa Hickey a dû racheter ses cadeaux de Noël. Photo : Radio-Canada

Nous avons surpris Nadia Duguay dans une maison qu’elle loue dans un quartier chic de Moncton, aux abords d’un terrain de golf. Elle rejette sa responsabilité sur une autre personne. C'est pas moi qui a commandé le stuff. C'est à travers d'une autre personne. C'est elle qui donnait le stuff. Moi, j'y donnais l'argent et elle commandait des affaires. Elle ne m'a pas donné mes affaires, c'est ça l'histoire.

Nous avons joint cette autre Nadia. Elle reconnaît lui avoir vendu des articles, mais il n'a jamais été question de commander pour elle des articles électroniques de grande valeur.

Un ex-conjoint floué

Nadia Duguay semble passée maître dans l'art de duper les gens. Y compris son conjoint de l’époque, Steven Roussel, un pêcheur du Goulet. C’est de chez lui que Nadia Duguay tenait son commerce.

Steven Roussel a perdu près de 22 000 $ aux mains de Nadia Duguay. Photo : Radio-Canada

Un jour, son ex-conjointe lui a remis trois chèques du gouvernement émis au nom du fils handicapé de Nadia Duguay. Elle lui a demandé de les déposer dans son compte de banque à lui et de lui remettre l'argent comptant. Il ne le sait pas, mais c’est une arnaque.

C'était trois chèques de 2000 $. Je lui ai donné le 6000 $ complet. Mais après une couple de mois, la banque m'a contacté pour dire que ces chèques avaient déjà été encaissés.

Sa brève relation avec elle a entraîné des dettes imprévues pour lui de 22 000 $.

« Être avec une personne puis se faire utiliser comme ça, c’est étonnant. Ça m'a appris à être plus méfiant. » — Une citation de Steven Roussel

C’est en riant aux éclats que Nadia Duguay a réfuté ces allégations. Moi, j'ai pris [de l’argent]? Ah non, non. Là, vous êtes vraiment rendus dans le champ, et pas à peu près. C'est moi qui [le] faisais vivre parce qu'il travaillait juste deux mois par année. Vous êtes assez mal informés, ça n'a pas de bon sens.

Des employés non rémunérés

Prendre soin de l’enfant de Nadia Duguay, c'était le travail de Marc Létourneau. Mon travail consistait à être intervenant. C'est moi qui préparais ses déjeuners, dîners, soupers. S'il avait besoin de quoi dans la journée, j'étais là , raconte Marc Létourneau

Marc Létourneau affirme qu'il n'a pas été payé pour ses semaines de travail. Photo : Radio-Canada

Mais il n'a jamais été payé pour ses trois mois de travail. Encore là, elle offre une tout autre version. Marc Létourneau est resté ici trois mois de temps. Il payait pas de loyer pour rester ici, il ne payait pas de grocerie. Il travaillait pas. À un moment donné, je me suis tannée. Je lui ai dit de s'en aller , explique Nadia Duguay.

Marc Létourneau reconnaît que l’entente, verbale, incluait qu’il ne paie pas de loyer, mais maintient qu’il devait néanmoins être payé à raison de 16 $ l’heure. Deux autres personnes ont vécu la même expérience que lui, dont une qui a poursuivi Nadia Duguay et obtenu un jugement contre elle.

Plusieurs plaintes à la GRC

Plusieurs personnes du nord du Nouveau-Brunswick ont porté plainte à la Gendarmerie royale du Canada, dont Julie Lurette, Mélissa Hickey et Steven Roussel. Aucune accusation n’a été portée, mais l'enquête n'est pas terminée. Selon le porte-parole de la GRC, le Sgt Pierre Chiasson, c'est un dossier assez volumineux. C’est toujours sous enquête, mais ça s'en vient vers la fin. On est en train de réviser tout le dossier pour les charges, etc.

Après notre passage en juin dernier, Nadia Duguay a été expulsée de sa maison, car elle devait trois mois de loyer.