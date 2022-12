Nouvelle étape dans la construction du pont des Grandes-Fourches de Sherbrooke

À compter de lundi, il ne sera plus possible d'emprunter la bretelle d'accès au pont Saint-François par la rue des Grandes-Fourches, en provenance du secteur Brompton, à Sherbrooke. Cette fermeture est requise pour la poursuite des travaux de construction du nouveau pont des Grandes-Fourches au centre-ville.

En conférence de presse vendredi, la Ville de Sherbrooke a expliqué les détours qui seront mis en place pour accommoder les automobilistes pendant les travaux. Ainsi, les conducteurs devront passer par les rues Terrill, Moore, Joseph-Rosenbloom et de Montréal pour accéder au pont Saint-François. Il est aussi possible d'emprunter le boul. Queen-Victoria et la rue de Montréal.

Les autres bretelles sont encore ouvertes.

La Ville assure qu'elle fera le maximum de travaux pendant la saison hivernale pour réduire les impacts négatifs sur le réseau routier en période estivale , peut-on lire dans un communiqué.

Toutefois, on prévoit la fermeture complète du pont Saint-François de février à l'été prochain pour réaliser l'ensemble des travaux du tronçon routier jusqu'à la mise en service du nouveau réseau routier, ce qui devrait se faire en septembre 2023.

On rappelle qu'une carte interactive des travaux en cours est disponible sur le site Internet de la ville de Sherbrooke.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs a donné toutes les autorisations nécessaires à la Ville pour poursuivre la prochaine phase des travaux de construction. Selon le ministère, les matières résiduelles et les sols en place respectent les normes environnementales actuelles . Dans un premier temps, on procédera à des travaux de remblai.